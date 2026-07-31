Temptation Island, Soraya e il rumor che cambia tutto dopo il reality: incontro segreto con Dimitri e un futuro a Uomini e Donne Soraya e Dimitri, il retroscena che alimenta il gossip dopo Temptation Island: una notte insieme e una frequentazione già finita?

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo la conclusione di Temptation Island, edizione che ha fatto registrare ascolti da record diventando la più vista nella storia del programma, continuano ad affiorare indiscrezioni sui protagonisti che hanno animato il viaggio nei sentimenti. Tra le voci che stanno attirando maggiore attenzione ci sono quelle che riguardano Soraya e il tentatore Dimitri, protagonisti di un presunto incontro avvenuto lontano dalle telecamere e destinato ad alimentare il dibattito tra gli appassionati del reality. Al momento, si tratta esclusivamente di indiscrezioni non confermate dai diretti interessati, ma tanto è bastato per accendere la curiosità del pubblico.

Temptation Island: il presunto incontro tra Soraya e Dimitri

A rilanciare il retroscena è stato Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale anche Soraya, proprio come il suo ex Cristian, avrebbe deciso di rivedere il tentatore conosciuto durante l’esperienza televisiva. L’indiscrezione sostiene infatti che, terminato il programma, la giovane avrebbe trascorso una notte insieme a Dimitri, senza che da questo nascesse una vera relazione.

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Secondo quanto riportato: "Anche Soraya, come ha fatto Cristian, dopo il programma ha dormito insieme con Dimitri, diceva che le mancava tantissimo Cristian. Però, come già anticipato settimane fa, dopo un po’ ha "chiuso" con il single (che, nel frattempo, pare non abbia chiuso del tutto i rapporti con la ex – pensate un po’ che intreccio… meno male che il gf è nelle mani di Ilary). Non si può sicuramente parlare di una storia." Una ricostruzione che, qualora trovasse conferma, offrirebbe una prospettiva diversa rispetto a quanto emerso durante il falò di confronto con Cristian, nel quale Soraya aveva criticato l’ex fidanzato per aver iniziato a frequentare Nicole subito dopo la fine dell’esperienza nel villaggio.

Una versione destinata a far discutere

Durante l’ultima puntata di Temptation Island, infatti, Soraya aveva rimproverato Cristian di aver voltato pagina troppo velocemente e senza averglielo comunicato. Le nuove segnalazioni diffuse nelle ultime ore, però, raccontano un quadro differente, ipotizzando che anche lei avrebbe mantenuto un contatto con il proprio tentatore, salvo interrompere quella conoscenza dopo poco tempo. Per il momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali e né Soraya né Dimitri hanno commentato pubblicamente le indiscrezioni circolate online.

Soraya e il confronto con Francesca per Uomini e Donne

Intanto, il nome di Soraya continua a circolare anche per un altro motivo. Sempre secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, l’ex protagonista di Temptation Island sarebbe tra le ragazze contattate per sostenere un provino in vista della nuova stagione di Uomini e Donne. L’indiscrezione recita: "Soraya e Francesca sono al momento le uniche contattate per il trono di #UeD per un provino. Vedremo chi (e se) la spunterà". Anche in questo caso non sono arrivate conferme ufficiali e resta da capire se le due ex protagoniste del reality approderanno davvero nel celebre dating show di Maria De Filippi.

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