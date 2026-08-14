Temptation Island, il gesto di Soraya dopo i tradimenti di Cristian: un altro tatuaggio dal messaggio inequivocabile L’ex protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha mostrato sui social una scritta destinata ad alimentare ulteriormente il gossip

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Dopo la rottura avvenuta a Temptation Island, il rapporto tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino continua a far discutere, questa volta lontano dalle telecamere. Tra indiscrezioni su presunti tradimenti, unfollow e frecciate social, infatti, l’ex coppia sembra comunicare ormai soprattutto attraverso i social. L’ultimo gesto di Soraya, però, ha attirato particolarmente l’attenzione: un tatuaggio dal significato piuttosto eloquente. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Temptation Island 2026, Soraya Sabetta e un nuovo tatuaggio con messaggio rivolto all’ex

Dopo il tatuaggio condiviso insieme all’amica Sara mostrato pochi giorni fa, in un altro recente carosello pubblicato durante le vacanze tra immagini estive e fotografie al mare, Soraya Sabetta ha mostrato per la prima volta una nuova scritta tatuata sulla pelle: "Chi vive fidandosi muore tradito". Nessun riferimento esplicito a Cristian – con il quale è arrivata la rottura a Temptation Island 2026 – e nessuna spiegazione da parte dell’ex fidanzata, ma la frase è comparsa proprio nei giorni in cui il nome di Mascolino è tornato al centro del gossip per alcune presunte chat relative a un tradimento. Il tempismo ha inevitabilmente spinto molti follower a leggere il tatuaggio come una frecciata indirizzata proprio all’ex compagno. Del resto, Soraya aveva già mostrato l’altra scritta ("Niente è come sembra") alimentando ulteriormente le interpretazioni. La relazione tra i due, iniziata pochi mesi prima della partecipazione al programma, si era conclusa durante il falò di confronto sotto gli occhi di Filippo Bisciglia, dopo un percorso segnato da incomprensioni e dalla vicinanza di Soraya al single Dimitri.

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Unfollow, like e nuove indiscrezioni: la distanza tra Soraya e Cristian

A rendere ancora più movimentata la vicenda sono state alcune mosse social. Soraya avrebbe infatti rimosso dal proprio profilo le storie in evidenza dedicate alla relazione e avrebbe lasciato un like a un post particolarmente critico nei confronti di Cristian. Nel messaggio apprezzato dalla romana si legge: "Ha retto benissimo il personaggio per tutta la durata del programma. Nessun flirt con le single, niente parole sbagliate su Soraya, niente insulti, niente di niente. Tutto ciò che avrebbe fatto un bravo ragazzo con valori". Un dettaglio che non è passato inosservato, anche perché il medesimo contenuto avrebbe ricevuto il like di Dimitri. Cristian, dal canto suo, avrebbe reagito smettendo di seguire Soraya su Instagram. Sullo sfondo restano le voci secondo cui l’ex fidanzato avrebbe avuto comportamenti poco corretti già all’inizio della relazione. Quel che è certo è che si tratta di una storia ancora lontana dall’essere definitivamente archiviata.

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