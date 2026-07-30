Temptation Island, l'indiscrezione choc su Giovanni: "Aggredito dai fan", poi riappare tra bodyguard e folla L'enorme popolarità conquistata dopo il reality starebbe avendo anche un rovescio della medaglia, mentre le immagini del suo recente evento pubblico hanno fatto il giro dei social.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo la conclusione dell’ultima edizione di Temptation Island, uno dei nomi che continua a far parlare più di tutti è senza dubbio quello di Giovanni Grazioso. Il pubblico ha seguito con grande partecipazione il suo percorso sentimentale, culminato con la definitiva rottura con Sabrina, e da quel momento la sua popolarità è cresciuta in maniera impressionante. Quello che sembrava destinato a essere semplicemente uno dei protagonisti più apprezzati del programma si è trasformato, nel giro di poche settimane, in un vero e proprio fenomeno mediatico, tanto da aver iniziato ad attirare folle di persone a ogni sua apparizione.

Temptation Island: la segnalazione sull’aggressione che avrebbe coinvolto Giovanni

Nelle ultime ore, però, oltre all’entusiasmo dei fan, è emersa anche un’indiscrezione che sta facendo molto discutere. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, gli sarebbe arrivata una segnalazione riguardante un episodio che avrebbe coinvolto Giovanni durante un incontro con il pubblico.

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La ricostruzione parla infatti di una situazione che sarebbe degenerata nel tentativo di alcuni presenti di avvicinarsi all’ex protagonista del reality. In particolare, è stato riferito che "Ci viene raccontato che Giovanni avrebbe addirittura subito una sorta di aggressione da parte di alcune persone che, nel tentativo di avvicinarlo, lo avrebbero strattonato con tale foga da strappargli la maglietta…". Si tratta, al momento, di una voce circolata attraverso una segnalazione e non confermata direttamente dal diretto interessato, ma che ha inevitabilmente acceso il dibattito sui social, dove molti utenti hanno commentato l’eccessivo entusiasmo mostrato da alcuni fan.

Giovani Grazioso: la valanga di folla e le immagini con i bodyguard

Nel frattempo, a confermare quanto Giovanni sia diventato popolare sono arrivate anche alcune immagini diffuse online durante una sua recente apparizione pubblica ad Adrano. L’ex calciatore è stato accolto da decine e decine di persone, con fan pronti a fotografarlo, chiamarlo a gran voce e cercare un selfie, tanto che è stato accompagnato da due bodyguard, uno per lato, per consentirgli di attraversare la folla in sicurezza. Le immagini mostrano un Giovanni visibilmente sorpreso da un’accoglienza di queste proporzioni. Nel frattempo continua anche il successo della sua attività ambulante, con lunghe file di persone che attendono di acquistare le sue specialità e cogliere l’occasione per scambiare qualche parola con lui.

Un successo nato dal percorso nel reality e dal confronto con Sabrina

Gran parte dell’affetto riservato a Giovanni nasce dal modo in cui il pubblico ha vissuto la sua esperienza a Temptation Island. Nel corso delle puntate molti spettatori si sono schierati dalla sua parte, soprattutto dopo quanto emerso durante il percorso con Sabrina. Nello speciale dedicato alle coppie, inoltre, Giovanni ha ribadito di non avere alcuna intenzione di riaprire i rapporti con l’ex compagna, spiegando di voler guardare avanti. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore dimostrano intanto come anche il confine tra entusiasmo e invasione della sfera personale possa diventare molto sottile, soprattutto quando un volto prima sconosciuto si ritrova improvvisamente al centro dell’attenzione di migliaia di persone.

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