Temptation Island, Giovanni si rivolta contro i fan e difende Sabrina: "Lasciatela vivere, vergognatevi! Pugnalate me non lei" Dopo la fine dell'esperienza nel reality, l'ex fidanzato sceglie di intervenire pubblicamente per chiedere di fermare gli insulti rivolti a Sabrina.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo settimane di polemiche e commenti spesso durissimi seguiti alla conclusione di Temptation Island, Giovanni Grazioso ha deciso di prendere posizione con un lungo sfogo pubblico che ha sorpreso molti spettatori. Pur essendo uscito dal programma con una storia ormai conclusa, il giovane ha scelto di esporsi per difendere Sabrina Soussi, finita al centro di una vera e propria ondata di critiche sui social. Un intervento che ha spostato l’attenzione dalle dinamiche del reality al tema, sempre più attuale, dell’odio online e dei limiti che non dovrebbero mai essere superati.

Temptation Island: l’appello di Giovanni Grazioso contro gli insulti a Sabriina

Attraverso un video pubblicato sui social, Giovanni ha voluto rivolgersi direttamente a quanti stanno attaccando la sua ex compagna, invitandoli a riflettere sulle conseguenze delle proprie parole. Pur non nascondendo il dolore per la fine della loro relazione, ha ricordato quanto Sabrina abbia rappresentato per lui e ha chiesto che le venga riconosciuto il rispetto che spetta a qualsiasi persona: "Esco da una storia importantissima in cui ho messo tutto il mio cuore e per me adesso non è facile reagire e costruirmi la mia vita. L’unica cosa che chiedo è di considerare che dall’altra parte c’è una ragazza di 23 anni che mi ha dato tanto e merita rispetto", ha dichiarato.

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Parole che hanno colpito molti utenti proprio perché pronunciate da chi, almeno sulla carta, avrebbe potuto scegliere il silenzio o alimentare ulteriormente le polemiche. Giovanni, invece, ha preferito abbassare i toni e ricordare che ciò che il pubblico vede in televisione rappresenta soltanto una parte della realtà.

L’appello di Giovanni per lasciare in pace Sabrina Soussi

Nel suo intervento, Giovanni ha poi sottolineato come sia giusto commentare ciò che accade in un programma televisivo, ma senza trasformare il confronto in una valanga di offese personali: "Ci vuole rispetto perché parliamo di un programma televisivo. Sabrina ha fatto le sue scelte e ha avuto il coraggio di mettersi in gioco. Capisco le critiche ma ci vuole un limite perché io ho letto troppa cattiveria. Vergognatevi!", ha affermato. Il giovane conclude rivolgendosi direttamente a chi continua ad accanirsi contro la ragazza: "Sabrina ha 23 anni, lasciatela vivere in serenità. Se volete pugnalare qualcuno, fatelo con me".

Un gesto che ha fatto discutere sui social

La presa di posizione di Giovanni è stata accolta con numerosi messaggi di apprezzamento. C’è persino chi ha ipotizzato che il giovane possa provare ancora dei sentimenti per Sabrina, ma il contenuto del suo intervento sembra andare in un’altra direzione. Più che riaprire una storia ormai conclusa, il suo obiettivo è apparso quello di ricordare che il confine tra critica e insulto non dovrebbe mai essere oltrepassato. Il suo comportamento è stato inoltre messo a confronto con quello di altri protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. In particolare, alcuni utenti hanno evidenziato come Cristian Mascolino non sia intervenuto pubblicamente per chiedere di moderare gli attacchi rivolti all’ex fidanzata Soraya Sabetta dopo la trasmissione. A schierarsi dalla parte di Sabrina, oltre a Giovanni, è stato anche Lorenzo "Lory" Ferrari, il single con cui la giovane aveva intrapreso una conoscenza durante il percorso nel villaggio. Anche lui ha invitato gli utenti a fermare gli insulti, contribuendo ad alimentare una riflessione che va oltre le vicende del programma e che riguarda il modo in cui vengono trattati i protagonisti dei reality una volta spente le telecamere.

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