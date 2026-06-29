Temptation Island 2026, Giovanni Grazioso si ‘vendica’ di Sabrina e torna a lavorare in strada. Il video (virale) da ambulante
Il protagonista della nuova stagione del reality è stato filmato a Palermo mentre vendeva brioche con il suo carretto. Era stato definito un fannullone dalla compagna.
Altro che fannullone. Il protagonista della nuova stagione di Temptation Island, Giovanni Grazioso, che era stato criticato dalla compagna Sabrina Soussi nella prima puntata, ha smentito le malelingue con una mossa a sorpresa. Giovanni si è infatti presentato con il suo carretto da venditore di brioche a Palermo, lo scorso weekend, dove ha svolto il lavoro da ambulante come se niente fosse. E il video che lo ha ripreso, diffuso da una fanpage social, ha subito scatenato il dibattito online. Ecco tutti i dettagli della storia.
Temptation Island, il video virale di Giovanni Grazioso come ambulante
Un umile venditore di brioche tra le vie di Palermo. Così Giovanni Grazioso si è presentato, complice un video ‘rubato’ da alcuni fan, dopo la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island 2026. Lui e la compagna, Sabrina Soussi, hanno fatto sensazione nel programma di Maria De Filippi non tanto per le tentazioni. Ma per tensioni legate alla supposta ‘scarsa’ professionalità di Giovanni.
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"Quello che fa non è un lavoro vero", ha detto chiaramente Sabrina, riferendosi al mestiere di ambulante che il 31enne svolge da qualche mese. Ed è stata proprio la scarsa capacità di impegnarsi sul lavoro, tra le altre cose, ad aver spinto la ragazza a mettere in discussione la relazione con Grazioso. Per lei, a quell’età un uomo dovrebbe avere una stabilità maggiore, e molta più voglia di impegnarsi professionalmente. Mentre Giovanni si sarebbe dimesso più volte, negli ultimi anni, dimostrandosi in tal senso inaffidabile
La reazione di Giovanni Grazioso alla celebrità improvvisa
Tutto questo Soussi lo ha confessato davanti alle telecamere, nel villaggio Calabrese di Temptation Island, lasciando di stucco le compagne di avventura e i ragazzi single. Ma a distanza di mesi dalle registrazioni, Giovanni Grazioso sembra aver risposto in differita alla fidanzata – o forse è già la sua ex? – scendendo in strada a Palermo, con il suo carretto da ambulante, e beandosi con molta umiltà del bagno di folla che ne è seguito. Giovanni ha accettato gli sguardi, le richieste di selfie, le battutine. Ma con estrema correttezza non ha rivelato come si è conclusa la sua avventura a Temptation.
Per saperlo, i fan dovranno per forza sintonizzarsi di nuovo con la trasmissione dei record condotta da Filippo Bisciglia. E stavolta avranno nuovi elementi su cui basare i propri giudizi. Chissà che Giovanni, alla fine, non diventi per questo uno dei beniamini assoluti di questa edizione. La giuria social sta ancora dibattendo. Ma i favori del pronostico adesso sono tutti per il simpatico ambulante di Palermo.
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