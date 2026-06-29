Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Temptation Island 2026, Giovanni Grazioso si ‘vendica’ di Sabrina e torna a lavorare in strada. Il video (virale) da ambulante

Il protagonista della nuova stagione del reality è stato filmato a Palermo mentre vendeva brioche con il suo carretto. Era stato definito un fannullone dalla compagna.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Altro che fannullone. Il protagonista della nuova stagione di Temptation Island, Giovanni Grazioso, che era stato criticato dalla compagna Sabrina Soussi nella prima puntata, ha smentito le malelingue con una mossa a sorpresa. Giovanni si è infatti presentato con il suo carretto da venditore di brioche a Palermo, lo scorso weekend, dove ha svolto il lavoro da ambulante come se niente fosse. E il video che lo ha ripreso, diffuso da una fanpage social, ha subito scatenato il dibattito online. Ecco tutti i dettagli della storia.

Temptation Island, il video virale di Giovanni Grazioso come ambulante

Un umile venditore di brioche tra le vie di Palermo. Così Giovanni Grazioso si è presentato, complice un video ‘rubato’ da alcuni fan, dopo la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island 2026. Lui e la compagna, Sabrina Soussi, hanno fatto sensazione nel programma di Maria De Filippi non tanto per le tentazioni. Ma per tensioni legate alla supposta ‘scarsa’ professionalità di Giovanni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Quello che fa non è un lavoro vero", ha detto chiaramente Sabrina, riferendosi al mestiere di ambulante che il 31enne svolge da qualche mese. Ed è stata proprio la scarsa capacità di impegnarsi sul lavoro, tra le altre cose, ad aver spinto la ragazza a mettere in discussione la relazione con Grazioso. Per lei, a quell’età un uomo dovrebbe avere una stabilità maggiore, e molta più voglia di impegnarsi professionalmente. Mentre Giovanni si sarebbe dimesso più volte, negli ultimi anni, dimostrandosi in tal senso inaffidabile

La reazione di Giovanni Grazioso alla celebrità improvvisa

Tutto questo Soussi lo ha confessato davanti alle telecamere, nel villaggio Calabrese di Temptation Island, lasciando di stucco le compagne di avventura e i ragazzi single. Ma a distanza di mesi dalle registrazioni, Giovanni Grazioso sembra aver risposto in differita alla fidanzata – o forse è già la sua ex? – scendendo in strada a Palermo, con il suo carretto da ambulante, e beandosi con molta umiltà del bagno di folla che ne è seguito. Giovanni ha accettato gli sguardi, le richieste di selfie, le battutine. Ma con estrema correttezza non ha rivelato come si è conclusa la sua avventura a Temptation.

Per saperlo, i fan dovranno per forza sintonizzarsi di nuovo con la trasmissione dei record condotta da Filippo Bisciglia. E stavolta avranno nuovi elementi su cui basare i propri giudizi. Chissà che Giovanni, alla fine, non diventi per questo uno dei beniamini assoluti di questa edizione. La giuria social sta ancora dibattendo. Ma i favori del pronostico adesso sono tutti per il simpatico ambulante di Palermo.

Potrebbe interessarti anche

Temptation Island

Temptation Island 2026, prima puntata: Sabrina ammette un tradimento, Giovanni chiede il falò, Gabriele da Medioevo. Cosa è successo

Temptation Island tra colpi di scena, lacrime e confessioni: che cosa è successo nel...
Temptation island 2025 - Filippo Bisciglia

Temptation Island 2026, si parte: quattro falò di confronto e allarme esodo delle coppie. Anticipazioni e cosa vedremo stasera

Oggi mercoledì 24 giugno inizia il ‘viaggio nei sentimenti’ condotto da Filippo Bisc...
Temptation Island

Temptation Island (già) nella bufera, la frase di Giovanni contro la fidanzata Sabrina indigna il web: "Soggetto da evitare"

Temptation Island, scoppia il caos sui social dopo la prima puntata. La frase di Gio...
Maria De Filippi

Temptation Island 2026, svelato il calendario (stravolto): Maria De Filippi ‘scappa’ dai Mondiali. Come cambia la programmazione

Il reality delle tentazioni partirà nel pieno della Coppa del Mondo trasmessa su Rai...
temptation island

Temptation Island 2026, edizione fuori controllo: "Abbandoni a catena e finale a rischio". Cosa succede

Colpo di scena clamoroso: abbandoni multipli a Temptation Island, rischio flop per i...
Temptation Island 2025 - Filippo Bisciglia

Temptation Island, Filippo Bisciglia sorprende tutti prima dell'inizio: "Se succede mi spiace, una scelta che farà discutere"

Il conduttore rompe gli schemi e anticipa una scelta destinata a far discutere: ecco...
Filippo Bisciglia

Temptation Island, Filippo Bisciglia svela i segreti del programma: cosa succede davvero dietro le quinte

A pochi giorni dal debutto, il conduttore racconta alcuni retroscena poco conosciuti...
Filippo Bisciglia, conduttore Temptation Island

Temptation Island 2026, il presunto cachet delle coppie e dei tentatori: le cifre (sorprendenti)

Anche in questa estate ci sarà Temptation Island, e sono ora state svelate le cifre ...
Temptation Island 2026 - Filippo Bisciglia

Temptation Island, polemiche per il caso del video hot. Gabriele e Sara rompono il silenzio: “Non siamo una coppia finta”

I due protagonisti della nuova edizione del reality show condotto da Filippo Biscigl...

Ferrara Summer Festival

Notre Dame de Paris

Torna in scena il musical senza tempo: ecco dove

LEGGI

Personaggi

Giovanni Grazioso

Giovanni Grazioso
Sabrina Soussi

Sabrine Soussi
diamante crispino temptation island

Diamante Crispino
Sara Temptation Island 2026

Sara di Temptation Island

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963