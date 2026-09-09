Temptation Island, Giovanni Grazioso 'a rischio' per il trono di Uomini e Donne: l’avvistamento (sospetto) con un’ex del programma. Chi è Dopo le voci su un possibile approdo nel dating show, il protagonista del reality delle tentazioni sarebbe stato beccato in dolce compagnia. Ecco che cosa è successo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Una spy story in salsa Temptation Island, si sarebbe consumata nelle ultime settimane con protagonista Giovanni Grazioso. Il venditore ambulante di brioche era stato accostato con insistenza al nuovo trono di Uomini e Donne, ma nel corso dell’estate sarebbe stato ‘beccato’ in compagnia di un’ex tronista molto nota, anche lei siciliana. E a quanto raccontano due esperti del settore, Giovanni avrebbe fatto del suo meglio per tenere nascosta la frequentazione, proprio per non pregiudicare un eventuale ingresso nel dating show Mediaset. Ora però le prove emerse sui social potrebbero metterlo nei guai. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Giovanni Grazioso avvistato con un’ex tronista di Uomini e Donne

A raccontare i retroscena su Grazioso sono stati prima Deianira Marzano e Lorenzo Pugnaloni, secondo i quali il giovane catanese avrebbe tentato di avvicinare l’ex tronista di Uomini e Donne Cristiana Anania (anche lei siciliana). I due si sarebbero incontrati nel corso dell’estate, e Giovanni in particolare si sarebbe dimostrato molto preso dalla ragazza. "Lui era pazzo di lei", ha svelato un utente social anonimo, "lo diceva a tutti i suoi amici, ma forse lei non voleva nulla, solo amicizia".

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Il punto, però, è che Grazioso era stato accostato con insistenza proprio al trono del dating show di Maria De Filippi. E la presenza di relazioni romantiche in corso non consentirebbe assolutamente la partecipazione al programma. Così, l’ex Temptation avrebbe fatto del suo meglio affinché non uscissero foto o informazioni sulla frequentazione con Cristiana.

Il dettaglio sul furgoncino di Giovanni e l’incognita Uomini e Donne

Addirittura, come riporta ancora Pugnaloni, Giovanni e Cristiana si sarebbero visti a casa di lei, nel modo più discreto possibile. E il venditore ambulante avrebbe chiesto all’ex tronista, in una mossa da vero spy movie, di nascondersi dietro il suo furgoncino delle brioche nel caso in cui qualcuno li avesse avvistati. Cristiana tuttavia non avrebbe accettato l’offerta.

Come prova ‘fattuale’ della frequentazione, Pugnaloni avrebbe anche condiviso una foto dei due in un locale, con il commento inviato probabilmente dall’anonimo autore della segnalazione: "Ero in questa villa…e a un certo punto sono arrivati loro", si legge nell’immagine ricondivisa anche da Today. Ora resta da capire se Grazioso si sia giocato la possibilità del trono una volta per tutte. O se invece, tutto sommato, le interlocuzioni siano ancora in atto dietro le quinte. Di certo, i fan del catanese avranno apprezzato gli elementi grotteschi e divertenti della vicenda. Che rientrano perfettamente nell’immagine irriverente responsabile del suo successo durante e dopo Temptation.

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