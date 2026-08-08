Giovanni Grazioso, svolta dopo Temptation Island: Steven Basalari punta sulle sue brioche. Perché sarà il nuovo ‘Con Mollica o Senza' Dopo il boom di popolarità seguito al reality, il carrettino di Giovanni Grazioso è preso d’assalto dai fan: ora l’imprenditore vuole trasformare il successo delle sue brioche in un vero progetto commerciale.

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Gianluca Saragò, ad uso Ufficio Stampa Fascino P.g.t

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Da un carrettino di brioche a un possibile negozio tutto suo. Per Giovanni Grazioso, la partecipazione a Temptation Island 2026 potrebbe aver aperto una porta molto più grande di quella televisiva. Dopo l’esplosione di popolarità sui social dovuta alla partecipazione al reality di Canale 5, infatti, è arrivata una nuova opportunità lavorativa: Steven Basalari ha annunciato di voler diventare socio di Giovanni e aiutarlo a trasformare la sua attività in un vero e proprio locale.

Temptation Island, Giovanni lavora con Steven Basalari? L’annuncio

Giovanni, 31 anni e originario di Catania, vende brioche insieme al padre attraverso il suo storico carrettino. Steven Basalari, invece, è un imprenditore già protagonista di importanti progetti nel mondo della ristorazione e dell’intrattenimento. I due sono apparsi oggi, 8 agosto, in un video Instagram immediatamente diventato virale. Basalari ha annunciato di voler puntare sul giovane catanese proprio dopo aver visto l’enorme seguito conquistato in poche settimane. "Spero che questo sia il primo di tanti altri video assieme", ha dichiarato, spiegando di voler provare a costruire con Giovanni un nuovo progetto imprenditoriale.

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"Voglio ringraziare tutti. Da anni faccio questo lavoro con mio padre, ma nelle ultime settimane sta esplodendo. Il mio sogno però è quello di aprire un locale. Spero che la vita un giorno mi regali questo sogno". "Io sono qui per questo – ha detto Giovanni – per supportarti. Ma non scelgo io, sceglie il popolo sovrano", ha aggiunto Basalari prima di lanciare un appello al pubblico per votare a favore della realizzazione del sogno di Giovanni.

L’obiettivo è aprire un primo negozio dedicato alle sue brioche, da lui ribattezzate "nuvolette". I dettagli non sono ancora stati resi pubblici, ma l’ipotesi è ormai molto più concreta rispetto al semplice sogno raccontato da Giovanni.

Dopo Temptation Island è esploso il fenomeno Giovanni

A Temptation Island 2026, Giovanni Grazioso ha vissuto una storia turbolenta con Sabrina Soussi, arrivando infine alla rottura durante il falò di confronto. Dopo aver visto il percorso della fidanzata, Giovanni ha deciso di chiudere la relazione, pronunciando: "Non ti amo più".

Ormai, però, il reality è terminato da oltre una settimana, ma il successo di Giovanni non si è fermato. Negli ultimi giorni il suo profilo Instagram ha superato i 400mila follower e la sua popolarità è cresciuta rapidamente. A raccontare meglio di qualsiasi numero quello che è successo sono le immagini degli ultimi giorni: sui social sono comparsi diversi video con lunghe file davanti al suo carrettino e articoli che parlavano di incassi record per l’ambulante.

La notorietà televisiva si è così trasformata in attenzione concreta per la sua attività. Il pubblico che lo ha conosciuto durante il reality oggi cerca il suo carrettino a Catania, trasformando quello che era un piccolo lavoro familiare in un vero fenomeno social che ha attirato l’attenzione di Basalari.

Chi è Steven Basalari e il precedente con Donato di ‘Con mollica o senza’

Steven Basalari è un imprenditore diventato noto anche per le sue iniziative legate alla ristorazione e ai personaggi esplosi sui social. Il precedente più interessante è quello di Donato De Caprio, diventato famoso online con i suoi video dedicati ai panini e al progetto Con Mollica o Senza. Basalari aveva intercettato il successo di Donato e aveva scelto di investire nella sua attività, contribuendo alla trasformazione della popolarità social in un vero progetto commerciale che, a distanza di otto anni dal suo avvio, conta otto sedi in giro per l’Italia. Ora potrebbe ripetersi qualcosa di simile con Giovanni. Anche in questo caso Basalari ha individuato un personaggio già fortissimo sui social e un prodotto che esisteva prima della fama televisiva. Proprio Donato ha scritto un commento sotto al video augurando a Giovanni un grande successo: "Vogliamo Giovanni e le sue nuvolette in tutta italia, Forza Giovanni". Ma anche diversi protagonisti di Temptation Island 2026 hanno sostenuto l’iniziativa. "Ti auguro il meglio,nella vita e professionalmente,poche persone ho conosciuto a meritare tutto cio VOLAA", ha scritto Cristian Mascolino. Mentre Danilo D’Angelo ha commentato: "Te lo meriti tutto fratello. Hai creduto in te stesso fino alla fine e oggi raccogli quello che meriti. Fiero di te Goditela tutta!". Diamante Crispino, invece, ha detto: "Ti meriti tutto questo amico mio".

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