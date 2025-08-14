Temptation Island, giallo Alessio Loparco. I genitori: “Sparito da mesi”, cos’è successo a lui e Sonia M L’ex protagonista del reality di Canale 5 non risponde più alle chiamate e ai messaggi dei genitori, che hanno quindi deciso di fare un appello: cosa succede.

Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono stati senza alcun dubbio tra i principali protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, nonché ottime fonti per la creazione di meme che sono diventati subito virali sul web. Nelle ultime ore, però, è emersa una questione particolare proprio riguardo ad Alessio: i genitori, Rosa Calabrese di 73 anni e Pietro Loparco di 76, si sono rivolti al settimanale Oggi per fare un appello al figlio, che da mesi non risponde più alle loro chiamate. Ecco nel dettaglio cosa sta succedendo.

Temptation Island, giallo Alessio. I genitori: "Sparito da mesi"

"Alessio siamo sempre stati orgogliosi di te e lo siamo ancora di più oggi dopo averti visto in tv, ma perché tu ti stai dimenticando di noi?", chiedono i genitori di Loparco attraverso le pagine del settimanale Oggi, rivelando di essere molto preoccupati dato che il figlio sembra scomparso nel nulla da ormai molti mesi. "Alessio, sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio", continua l’appello dei genitori.

Rosa e Pietro, mamma e papà di ben quattro figli, abitano ancora a Foggia e in città sono molte le persone interessate a capire dove sia finito Alessio e cosa stia facendo della sua vita, soprattutto dopo che quest’ultimo ha deciso di lasciare l’ordine degli avvocati.

Alessio Loparco e Sonia M fuori dall’Ordine degli avvocati: cosa faranno

Il noto settimanale Oggi fa sapere anche che Alessio Loparco e Sonia Mattalia "si sono cancellati dall’ordine degli avvocati". Pare che la decisione della coppia sia in realtà stata presa il 12 giugno 2025, dunque pochi giorni prima dell’inizio di Temptation Island. Una scelta che ha sorpreso molte persone, soprattutto considerando tutti gli sforzi fatti da Alessio, lavorando giorno e notte, per pagarsi gli studi e ottenere la laurea e il titolo di avvocato. Qualcosa in lui deve però essere cambiato e la cancellazione dall’Albo e la rimozione della targa fuori dal suo studio ne sono le prove concrete. Per ciò che riguarda Sonia, invece, oltre alla cancellazione del suo nome dall’Albo, pare che sul suo studio legale campeggi in questi giorni il cartello ‘vendesi’.

La domanda allora sorge spontanea: perché la coppia ha deciso di abbandonare tutto dopo i tanti sacrifici fatti? In molti ipotizzano che Alessio e Sonia stiano puntando a una carriera nel mondo dello spettacolo, mentre altri sostengono che i due ex avvocati abbiano preso questa difficile decisione per non rischiare sanzioni disciplinari a causa della partecipazione a Temptation. Non rimane che attendere ulteriori informazioni per sapere quale sarà il futuro della coppia.

