Temptation Island, Filippo Bisciglia svela i segreti del programma: cosa succede davvero dietro le quinte
A pochi giorni dal debutto, il conduttore racconta alcuni retroscena poco conosciuti della macchina produttiva del reality e del suo ruolo lontano dalle telecamere.
Manca ormai pochissimo al ritorno di Temptation Island, il reality dei sentimenti che debutterà in prima serata su Canale 5 mercoledì 24 giugno. Anche quest’anno sette coppie saranno chiamate a mettere alla prova il proprio rapporto vivendo separate all’interno dei villaggi, tra dubbi, confronti, emozioni e inevitabili colpi di scena. Nell’attesa della prima puntata, Filippo Bisciglia ha deciso di soddisfare la curiosità del pubblico raccontando alcuni dettagli inediti sul dietro le quinte del programma, rivelando aspetti che normalmente restano invisibili agli spettatori.
Temptation Island 2026: una macchina produttiva impressionante
Tra le curiosità condivise dal conduttore, quella che ha maggiormente colpito i fan riguarda senza dubbio il sistema di riprese utilizzato dalla produzione. Bisciglia ha infatti spiegato che il programma può contare su un numero enorme di telecamere, necessarie per seguire costantemente tutto ciò che accade nei villaggi: "Ragazzi, mancano 3 giorni all’inizio del programma e io a questo punto voglio svelarvi 3 cose che sicuramente non sapete", ha raccontato il conduttore prima di entrare nei dettagli. La prima rivelazione riguarda proprio le telecamere: "Ci sono 100 telecamere. Volete sapere cosa significa? Che sono attaccate… Poi ci sono all’incirca 20 cameraman con altrettante telecamere. Per esempio al falò, dietro di me, tantissimi operatori con le telecamere mobili, quindi molte più di 100".
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Filippo Bisciglia svela: cosa succede se arriva la pioggia
Una delle domande più frequenti rivolte negli anni al conduttore riguarda invece i falò di confronto. Essendo momenti fondamentali del programma e svolgendosi all’aperto, molti telespettatori si sono chiesti come venga gestito il maltempo. Bisciglia ha svelato che esiste una soluzione già prevista dalla produzione: "La seconda curiosità me l’hanno chiesta in tantissime persone: "Filippo, ma se dovesse piovere e voi avete organizzato, cosa fate? Come risolvete questa cosa?". Si risolve con il "cover set", cioè un falò al coperto. In passato è successo, i più attenti se ne saranno accorti…".
Il ruolo di Filippo Bisciglia lontano dalle telecamere
L’ultima curiosità riguarda direttamente il padrone di casa del reality. Se in televisione il pubblico lo vede soprattutto durante i falò e nei momenti decisivi, il suo lavoro continua in realtà per tutta la durata delle registrazioni: "La terza curiosità mi riguarda. Cosa faccio quando non mi vedete? Eh, sono qui che controllo tutto quanto ai monitor, guardo i ragazzi, li studio, ma soprattutto sono reperibile 24 ore su 24. Sono un po’ come il pronto soccorso dell’amore. Eh, infatti una volta sono entrato tipo nel villaggio alle 3 di notte, però sono andato!". Con queste anticipazioni cresce ulteriormente l’attesa per il ritorno di Temptation Island, che continua a conquistare il pubblico grazie a una formula semplice ma efficace: coppie separate, emozioni autentiche e decisioni che possono cambiare il futuro di una relazione.
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