Temptation Island, Filippo Bisciglia sorprende tutti prima dell'inizio: "Se succede mi spiace, una scelta che farà discutere" Il conduttore rompe gli schemi e anticipa una scelta destinata a far discutere: ecco cosa ha rivelato sulla nuova edizione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Mancano ormai poche ore al ritorno di Temptation Island e l’attesa del pubblico continua a crescere. A rendere ancora più curiosi gli appassionati del programma ci ha pensato Filippo Bisciglia, che in una recente intervista ha raccontato alcuni retroscena sulla nuova edizione, soffermandosi sia sulle caratteristiche dei protagonisti sia sulle dinamiche che vedremo svilupparsi nel corso del viaggio nei sentimenti. Anche quest’anno, infatti, il programma promette di mettere al centro emozioni forti, dubbi, confronti e decisioni capaci di cambiare il destino delle coppie coinvolte. E, a quanto pare, non mancheranno i colpi di scena.

Temptation Island 2026: un cast più giovane del solito

Tra gli aspetti che hanno colpito maggiormente Filippo Bisciglia c’è l’età dei partecipanti. Secondo il conduttore, infatti, questa edizione presenta una caratteristica piuttosto insolita rispetto al passato: tutti i protagonisti sono molto giovani. "Ci sono alcune differenze rispetto al passato. Intanto quest’anno il più grande tra i protagonisti ha 32 anni. È una cosa che non succedeva da tempo. Abbiamo ragazzi molto giovani e questo cambia inevitabilmente l’energia del programma". Una novità che, secondo Bisciglia, ha contribuito a creare un’atmosfera più dinamica e intensa,

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I problemi delle coppie non cambiano mai a Temptation Island

Se cambiano le generazioni, però, non sembrano cambiare le difficoltà che mettono in crisi le relazioni. Gelosie, mancanza di fiducia, paure e questioni mai affrontate continuano a rappresentare i principali ostacoli per molte coppie. Tra gli aspetti che colpiscono maggiormente il conduttore c’è soprattutto la difficoltà di affrontare determinate situazioni con decisione: "La questione che riguarda il coraggio, magari ne basterebbe un pizzico appena, invece, nell’affrontare certe situazioni, a volte manca. Ed è la cosa che quando capita mi dispiace più di tutte le altre". Per questo motivo Temptation Island continua a essere percepito come uno specchio della vita reale: "Cambiano le persone, cambiano i tempi, ma in amore ci si confronta sempre con gli stessi nodi. È questo che rende il programma così vicino a tutti. Ognuno, guardando le coppie, ritrova qualcosa di sé".

Lo spoiler di Filippo Bisciglia che accende la curiosità

Tra le anticipazioni più interessanti rilasciate da Bisciglia ce n’è una che sta già facendo discutere: "Posso dire che quest’anno uno dei ragazzi si troverà davanti a una scelta molto importante. E sarà una scelta che farà discutere".

Un Filippo Bisciglia più coinvolto del previsto

Da sempre apprezzato per il suo equilibrio e per la capacità di accompagnare i protagonisti senza giudicarli, quest’anno Filippo Bisciglia ammette di essersi lasciato coinvolgere più del solito: "Sì, perché vedevo situazioni che mi toccavano particolarmente. Ho raccontato anche qualcosa di mio per aiutarli a ragionare. Sempre con grande delicatezza, senza dire a nessuno cosa fare. Però forse quest’anno sono stato meno neutrale del solito". Nel frattempo, Bisciglia promuove anche il gruppo dei single, definendoli: "Brillanti, simpatici e pieni di energia".

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