Temptation Island, Bisciglia troppo protagonista e il pubblico protesta: "La produzione dovrebbe fermarlo". Le frasi nel mirino Da arbitro imparziale a protagonista del racconto: il pubblico nota un cambio di passo di Filippo Bisciglia e sui social scoppia la discussione

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La penultima puntata di Temptation Island su Canale 5 è iniziata con uno dei momenti più attesi dell’edizione: il falò di confronto tra Sabrina e Giovanni. La coppia, insieme da sei anni, ha regalato al pubblico della trasmissione uno dei percorsi più osservati e discussi. Sabrina vuole certezze da Giovanni, che lavora con un carretto di brioche e vive alla giornata. Tutti questi dubbi l’hanno portata ad avvicinarsi al single Lory nel villaggio. C’è stato anche un bacio, con ben due falò di confronto richiesti dal fidanzato e puntualmente rifiutati da lei. Quello che è successo ha generato numerosi commenti sui social, non solo per la coppia, ma anche per Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Bisciglia ancora nel mirino dei telespettatori

Il contributo di Filippo Bisciglia in questa edizione di Temptation Island continua a suscitare numerose critiche da parte dei telespettatori del programma. Il conduttore, quest’anno, interviene più del dovuto durante i falò di confronto. Parla con le coppie, dice la sua senza filtri e non ha paura di interrompere discussioni o confronti anche accesi talvolta. Fin qui, tutto normale e legittimo. Le belle statuine non piacciono a nessuno e il fatto che un padrone di casa, dopo tanti anni alla guida di un format, riesca a prendersi qualche libertà in più è giusto e ammesso. Il fatto però che i suoi giudizi siano quasi sempre a favore delle fidanzate, anche quando hanno detto e fatto cose non proprio positive, non piace al pubblico. Sia per Soraya sia per Sabrina, agli occhi dei telespettatori su X pare che Bisciglia abbia preso un po’ troppo le loro parti, finendo per attaccare ingiustamente i fidanzati a proposito di "attenzioni mancate" e "poca comprensione". Proprio per questo è risultato poco neutro e troppo di parte.

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Temptation Island, Bisciglia consola Sabrina e il pubblico insorge: "Pessimo quest’anno"

Nonostante gli atteggiamenti discutibili di Soraya e anche di Sabrina, nelle puntate del 27 e del 28 luglio, Bisciglia ha palesemente preso le parti delle sue ragazze, facendo notare mancanze e superficialità ai fidanzati. Il pubblico su X ha animato il dibattito con frasi del tipo: "Che gli è preso quest’anno?", oppure "Non dovrebbero permetterglielo", in relazione al ruolo che ha la produzione nel definire lo schema delle varie puntate. Nei giorni scorsi è intervenuta anche una delle autrici di Temptation Island, Raffaella Mennoia, che ha affermato quanto gli interventi di Filippo, quest’anno, fossero troppo numerosi e insistenti. Il suo ruolo, da sempre simile a quello di un arbitro, si sta modificando, lasciando spazio a punti di vista simili che non trovano un riscontro unanime da parte di coloro che lo hanno sempre elogiato per il suo contributo. C’è anche chi sostiene che tale atteggiamento, più esposto e vulnerabile, sia scaturito a seguito della fine della sua lunga relazione con Pamela Camassa. Sarà davvero così? Magari Bisciglia, tra qualche tempo, motiverà il tutto. Nel frattempo, la sua vicinanza alle coppie (e alle ragioni delle fidanzate), continua a essere massiccia.

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