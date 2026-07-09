Temptation Island, il web massacra Sara e Gabriele: "Pessimi fino alla fine". Poi Bisciglia interviene durante il falò, ecco perché Temptation Island, il falò di Sara e Gabriele scatena il web: "State recitando". E Filippo Bisciglia interviene

Giusy Palombo Content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Ufficio Stampa Red Communications

CONDIVIDI

Il falò di confronto tra Sara e Gabriele, andato in onda nel corso della terza puntata di Temptation Island su Canale 5, ha generato discussioni e commenti social a profusione. Dal sospetto che i due stessero fingendo fino all’intervento, graditissimo, di Filippo Bisciglia. Ripercorriamo insieme ciò che è successo e qual è stato il sentiment social.

Temptation Island: il riassunto del falò di confronto tra Sara e Gabriele

La coppia, nel bene e nel male, è quella che più ha acceso questa edizione del format, almeno fino a questo punto. Lo scandalo dei video a luci rosse, diffusi dopo la messa in onda della prima puntata, le loro scuse e il sospetto che abbiano finto per visibilità non hanno mai abbandonato i telespettatori da quel momento. A chiedere il falò di confronto immediato è Gabriele, dopo aver visto le immagini dell’avvicinamento tra la sua fidanzata e uno dei tentatori. Il suo atteggiamento cambia completamente cambiato una volta giunto al ceppo di legno, con Sara davanti a sé. Si assume tutte le colpe: "La mia Saretta. Ho sbagliato tutto io. Non posso stare senza di te". Lei scoppia a piangere, ma senza lacrime. Poi ammette, distrutta: "Prima non eravamo così, ma tu non mi lasci respirare", dice, alludendo a quella gelosia tossica, ritenuta da molti telespettatori addirittura ai limiti del "tossico".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Temptation Island, il web applaude Filippo Bisciglia e boccia Sara e Gabriele: ecco perché

Filippo Bisciglia rassicura Sara e interviene durante il falò, dicendo a Gabriele che la ragazza non è "di sua proprietà". I due continuano a piangere disperati. Non si capisce il perché di un Gabriele così remissivo dopo una scenata di gelosia folle. Non si capisce nemmeno il perché di una Sara tanto addolorata, quando, fino a pochi minuti prima, sorrideva sorniona alla notizia della richiesta di falò. Il pubblico social non ci vede chiaro: "Stanno fingendo", scrive una moltitudine di spettatori, insieme ad altri che definiscono il siparietto "allucinante e indecente", e ancora "Pessimi fino alla fine". L’intervento pacato, ma deciso di Filippo Bisciglia esprime quello che in molti avrebbero voluto dire a Gabriele sin dalla prima puntata. Il conduttore, inoltre, riferendosi probabilmente alla sua relazione terminata con Pamela Camassa, ha detto a Sara, per consolarla: "In relazioni così bisogna fare delle scelte. Anch’io in passato non sono riuscito a farle". L’ennesima dimostrazione di come sia il padrone di casa, ma anche un ponte tra il popolo e le coppie, troppo spesso, forse, accecate dalla visibilità più che dai veri sentimenti che un programma del genere davvero può mettere alla prova. I due stanno ancora insieme? Lo scopriremo nella puntata del riepilogo finale, con tutte le coppie e la situazione a un mese dopo la fine delle registrazioni.

Potrebbe interessarti anche