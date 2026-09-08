Temptation Island e poi...e poi, i social affondano (ancora) Sabrina, ma ne hanno anche per Giovanni: "Santo? Non ci credo più" I social si scaldano (di nuovo) per una delle ex coppie grandi protagoniste del viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia, ma stavolta i commenti velenosi non risparmiano nessuno dei due

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Il ritorno a Temptation Island, con la prima puntata dell’ultimo atto dell’edizione 2026 (Temptation Island e poi…e poi…) andato in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 7 settembre, è stato come sempre oltre che molto seguito in tv anche molto commentato sui social. Benché le coppie che si sono avvicendate sul divanetto davanti a Filippo Bisciglia siano state quattro (Giovanni e Sabrina, Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante e Danilo e Francesca), ha fare il pieno di reaction social è stata soprattutto la prima, quella formata dai due giovani siciliani, ormai ex fidanzati, che sono stati grandi protagonisti di questa stagione.

Giovanni e Sabrina (ancora) i più discussi: ma stavolta è quasi un pareggio

E d’altronde il confronto tra Giovanni e Sabrina, partito all’insegna delle belle parole e dell’affetto dichiarato reciproco si è poi improvvisamente infuocato, quando Sabrina ha tirato fuori un messaggio ambiguo inviato da Giovanni a una ragazza mesi fa. E a questo punto i commentatori social si sono divisi, tra chi ha visto in questo atteggiamento la malafede di Sabrina, che avrebbe voluto tornare con Giovanni e non riuscendoci gli rinfaccia cose del passato e chi ha sottolineato che anche Giovanni ha sbagliato in passato. Il risultato comunque è che Giovanni e Sabrina, a due mesi di distanza dalla loro esperienza a Temptation continuano ad essere la coppia che fa più discutere.

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C’è chi difende comunque Giovanni: "c’è da dire che giovanni è l’unico tra i tre del trio usciti da single (lui, cristian e gabriele) che ha difeso a spada tratta Sabrina. bare minimum, ovviamente, ma gli fa comunque onore", scrive un fan.

Ma anche chi, davanti all’altarino scoperto del messaggio social malandrino lo critica, forse per la prima volta dall’inizio del programma:"Ma che figura di m. sta facendo Giovanni???Beccato palese che si agita. Santo Giovanni da Catania? Non credo", "Qui ci sono persone che giustificano un ragazzo, fidanzato, che scrive a tipe sconosciute, rendiamoci conto", "Vi è piaciuto il comportamento di Giovanni nei confronti di Sabrina? A me no", "va bene giovanni ma perché contatti altre tipe se sei fidanzato??", si legge tra i commenti.

Ancora una volta però, anche due mesi dopo le vicende dello show, la più bersagliata dai commenti social della puntata Temptation Island e poi…e poi...rimane Sabrina. "Sabrina prima piange e poi BOOM smerda Giovanni", scrive un utente su X. "Niente le lacrime mi avevano fregato, cerca di far uscire Giovanni male. Ma non ha fatto niente di male", commenta un altro. E ancora: "Ho come l’impressione che volesse tornare con lui ma, vedendo che lui non vuole riprendersela, ora voglia "vendicarsi" facendolo passare male…una "leggerissima" impressione.", "Il piantino tattico per poi volersi ripulire con queste cose Guarda come ha smesso di piangere e le é venuto il sorrisetto mamma mia", "Cioè fino a due secondi fa Sabrina si disperava con le lacrime agli occhi che lo amava ancora e ora non ci pensa due volte ad infangarlo per ripulirsi l’immagine lei una volta che gli ha dato un altro due di picche".

Insomma, ancora una volta la coppia fa discutere, soprattutto perché da come era partito l’incontro non si immaginava la successiva impennata polemica. A riassumere la situazione è un altro utente su X:"No scusate erano partiti tutti diplomatici, con scuse ti stimo pianti, poi siamo passati a screenshot e a lui che non vuole che venga al suo tavolo a salutarlo". Di certo, quello di Giovanni e Sabrina è stato e rimane ancora a distanza di mesi uno dei percorsi più discussi di questa stagione di TI.

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