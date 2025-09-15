Temptation Island e poi..e poi.., rivelazioni choc e una proposta di matrimonio: le anticipazioni di stasera Tutti i retroscena e le novità sulle sette coppie del reality dei sentimenti, questa sera su Canale 5 insieme a Filippo Bisciglia.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La storia delle sette coppie di Temptation Island 2025 non è ancora finita. Questa sera, lunedì 15 settembre, su Canale 5 andrà in onda il primo dei due appuntamenti previsti con Temptation Island e poi..e poi.., lo speciale dedicato al reality dei sentimenti dove scoprire tutti i retroscena sui protagonisti e come stanno andando le cose tra di loro a quasi due mesi dalla fine del programma. A ospitare questo ‘spin-off’ sarà lo studio romano di Uomini e Donne, dove sapremo finalmente cosa è accaduto ai fidanzati e alle fidanzate una volta lasciato il resort calabrese che li ha ospitati. Chi è rimasto insieme? Chi si è lasciato per sempre? Quali amori sono nati lontano dalle telecamere?

Le anticipazioni di Temptation Island e poi..e poi.., lunedì 15 settembre 2025

Spenti gli ultimi falò di confronto e le telecamere, le sette coppie di Temptation Island sono pronte a tornare nello speciale di questa sera, Temptation Island e poi..e poi... Alla presenza di Filippo Bisciglia, per i protagonisti dell’ultima edizione del reality sarà l’occasione di raccontare l’evoluzione delle loro storie d’amore, dato che per la prima volta non gli è stato possibile svelare nulla nemmeno sui social, proprio in previsione di questo appuntamento in Tv.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra i retroscena e le più grandi rivelazioni, pare assisteremo anche una proposta di matrimonio, tra Alessio e Sonia M., mentre Valentina e Antonio, avrebbero già iniziato a organizzare la cerimonia delle loro nozze. Per Simone e Sonia B., le cose sono nettamente diverse e per nulla chiare: lei aveva scoperto di essere incinta e, dopo un iniziale riavvicinamento, sembra esserci stata ancora burrasca. Poi ci sono Maria Concetta e Angelo che si sono lasciati, proprio come Denise e Marco.

Diverse le voci che circolano via web e che parlano di nuove relazioni nate e possibili ritorni di fiamma, ma scopriremo la verità solo dai diretti interessati questa sera. E infine ci sono Lucia e Rosario, che dopo un tentativo di riavvicinamento avrebbero ancora problemi, e Sarah e Valerio, con lui sempre più preso dalla single Ary.

Dove vedere le due puntate di Temptation Island e poi..e poi..

Il primo dei due appuntamenti con Temptation Island e poi..e poi.. va in onda lunedì 15 settembre, mentre il secondo è atteso su Canale 5 per il 22. Lo speciale, inoltre verrà trasmesso in contemporanea streaming, sulla piattaforma Mediaset Infinity, anche on demand.

Potrebbe interessarti anche