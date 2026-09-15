Temptation Island e poi e poi, pagelle: Cristian smemorato (3), Soraya chiama il blogger (5), Iris a schiena dritta (8) Promossi e bocciati e top e flop dell'ultima puntata del capitolo finale della stagione 2026 del docureality di Canale 5

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Questa volta il sipario è calato davvero. L’ultimo atto di Temptation Island 2026 con la seconda e ultima puntata di Temptation Island e poi e poi, è andato in onda lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5 e, come promesso non ha lesinato sorprese per i telespettatori.

Filippo Bisciglia è tornato per l’ultima volta a incontrare i protagonisti di questa stagione di grande successo per il docu reality firmato Fascino. Al centro di questa ultima puntata dell’appendice finale della stagione ci sono state le coppie formate da Cristian e Soraya, quella composta da Alessandra e Rosario e quella formata da Iris e Andrea. E il pubblico ha scoperto che, praticamente per tutte e tre queste tre coppie molto era cambiato in questi mesi estivi. Anche in questo finale però, c’è stata una coppia che ha tenuto banco più delle altre, quella formata da Soraya e Cristian che, prima si sono chiesti scusa, poi hanno dato vita all’ennesimo confronto infuocato con accuse reciproche, recriminazioni varie e una tensione che ancora è evidente.

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Scopriamo nel dettaglio cosa è successo ma, soprattutto, chi si merita di essere promosso e chi bocciato con le nostre pagelle di questo capitolo finale della lunghissima e fortunatissima stagione di Temptation Island 2026.

Temptation Island e poi e poi, pagelle puntata 14 settembre 2026

Iris a schiena dritta, voto: 8. Le scuse al falò, l’anello un mese dopo. Pensavamo che Iris ci fosse cascata, che avesse perdonato Andrea nonostante i segnali non fossero proprio dei migliori e tante red flag sventolassero forsennatamente intorno a lui. E invece, stasera scopriamo che Iris si è mantenuta sempre vigile in questi mesi: ha dato una seconda possibilità ad Andrea ma lui se l’è giocata male fino a portarla a dire: "Stavamo insieme ma ero sempre sola", la ragazza ha quindi tirato le somme di una storia che ormai non reggeva più, nonostante le parole di pentimento prima e poi le promesse (non mantenute) di lui. Così, ha fatto quello che andava fatto: addio e buona fortuna. A 23 anni, Iris, e tutte le ragazze come lei, si merita molto di meglio.

Soraya chiama il blogger, voto: 5. E veniamo alla coppia che, molto prevedibilmente, ha tenuto banco per quasi tutta la serata: quella formata da Soraya e Cristian. Partiamo dalla ragazza che arriva nel salottino dove la aspetta Filippo Bisciglia con il capo coperto di cenere. Il primo video messaggio registrato durante l’estate è tutto un mea culpa. Con Dimitri , il tentatore provolone incontrato nel villaggio, dice che è finita poco subito dopo la fine della trasmissione. Soraya racconta che nei confronti di Cristian si sente in colpa non solo per come sono andate le cose durante il percorso ma anche nella puntata appendice un mese dopo. "Non si merita quello che ho fatto e ho detto". Addirittura dice che ha capito che non c’è solo lei, che non è importante solo quello che vuole lei, ma quello che vuole lui e lei è contenta per lui se ha trovato un nuovo amore (la tentatrice Nicole). Questo è il tono fino a che non arriva un video registrato successivamente che cambia tutto, e in cui la stessa Soraya, tra le lacrime svela: "oggi, 3 agosto, ho scoperto di essere stata tradita da Cristian durante la nostra storia: ci eravamo detti ti amo, già convivevamo. In queste chat lui fa schifo". Poi aggiunge di aver scoperto altre cose, di aver scoperto altre chat, un’altra ragazza. "Mi ha confessato che ha avuto tante sbandate. Non si ricorda però quante, o se è andato con qualcuna". Da qui in poi, la situazione degenera. Dopo aver fatto la sponda tra i due, portando all’una e all’altro i reciproci video, Filippo li fa finalmente incontrare e la situazione deflagra. Soraya mette sul piatto i tradimenti di Cristian, accusandolo di aver flirtato o di essere anche stato (lui non si ricorda) con 5 o 6 persone durante la loro storia, e a questo punto la ragazza appare vittima dei tradimenti. Poi però esce fuori che, quando ha avuto in mano le chat che provavano questi tradimenti da parte del fidanzato, ha pensato bene di inviarle a un blogger gossipparo facendo infuriare l’ex. Non bello in effetti. E l’incendio nel confronto a tu per tu non può che divampare.

Cristian che minaccia, voto: 3. "Quella che abbiamo visto nel villaggio non era Soraya. Perdonarla? Io già l’ho detto a lei che l’ho già perdonata". Anche il primo video di Cristian nei confronti di Soraya è pieno di parole concilianti, all’insegna del rispetto per l’amore che c’è stato. Peccato che poi la ex tiri fuori gli altarini del ragazzo fan di Spiderman e che lui non la prenda affatto bene. Prima dice di non ricordarsi con quante donne si è intrattenuto in chat o altro durante il suo periodo di fidanzamento, pur riconoscendo di aver sbagliato. Poi, mentre Soraya parla della delusione e delle cose che ha scoperto comincia a dire con fare veramente fastidioso: "Non mi fare parlare, io so delle cose Soraya, non me le far dire". E alla fine sbotta, rinfacciando alla ex un peccato gravissimo: "Tu hai mentito ha Filippo!", riferendosi al fatto che la ragazza non ha confessato, come avrebbe secondo lui dovuto, davanti alle telecamere, di essere stata con il tentatore (dopo la fine del programma, quando era ancora single). Non finisce qui, perché poi, a fine puntata arriva l’ultimo video di Cristian in cui ripete quanto amore c’è stato con Soraya e riconosce tutti i suoi sbagli. La conclusione però, rimane la stessa: Cristian, uscito santino alla fine di Temptation e della puntata un mese dopo, esce parecchio più ammaccato da questa appendice finale. Ma ci lascia anche addosso la sensazione che di questi due ne continueremo a sentire parlare.

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