Temptation Island e poi...e poi, pagelle: Giovanni (5) santino che vacilla, Sabrina (4) sbaglia (ancora) tutto, Danilo gela Filippo (7) Ritorno a Temptation Island un mese dopo un mese dopo, ma ce n'era bisogno? I voti a una serata in cui a vincere è, prima di tutto, la noia

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Ritorno a Temptation Island. Filippo Bisciglia torna in tv lunedì 7 settembre 2026 per una nuova appendice della stagione di grandi successo del reality dell’estate di Canale 5.

Nella prima delle due puntate speciali Tempation Island e poi…e poi…il pubblico può scoprire cosa è successo alle coppie dopo l’estate, a distanza di settimane dalle decisioni prese al falò e anche dai nuovi incontri di "un mese dopo" al centro della prima appendice Temptation Island e poi… Il racconto riparte dalla coppia grande protagonista di questa stagione, quella formata da Giovanni e Sabrina che si presentano tutt’ora separati e il cui incontro inizia prima in modo tranquillo e poi finisce in scintille. Ancora più infuocato è l’incontro tra Sara e Gabriele, così come è duro il nuovo confronto tra Francesca e Danilo. Tra tutte queste e coppie ancora con i nervi tesi, a distinguersi è quella formata da Bernadette e Diamante, impegnata nei preparativi del prossimo matrimonio.

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Ma vediamo come è andata questa prima puntata di Temptation Island e poi…e poi…con le pagelle della serata.

Temptation Island e poi…e poi…, pagelle prima puntata

Giovanni , un santino che vacilla, voto: 5. Iniziamo da una delle coppie protagoniste di questa stagione di Temptation, quella formata dai due ragazzi siciliani Giovanni e Sabrina. Giovanni era uscito bene dalla trasmissione, conclusasi con lui che si liberava al falò della ex e andava incontro a una nuova serenità anche dovuta al successo del suo carretto di brioche dopo le sue vicende in tv. Lo ritroviamo all’inizio, sereno e convinto delle scelte fatte: "Sto molto bene, ho metabolizzato sempre di più la mia vita, sia lavorativa che personale. Oggi sono un altro tipo di ragazzo, sono molto più sereno, molto più tranquillo, e se sono più sereno è anche perché vedo che lei (la ex Sabrina) è più serena e questo mi aiuta". Come già nella puntata "un mese dopo", Giovanni torna a difendere la ex dagli attacchi subiti suoi social: "Io la conosco, non l’ho mai giudicata, le persone possono giudicare dalla copertina, ma io con lei ho passato sei anni, non c’è solo la Sabrina cattiva, io voglio far capire che lei è una ragazza di cuore." Poi ribadisce di avere bloccato la ex e precisa a lei: "Io ci tengo a dirti che spero che riuscirai a chiudere delle porte con me, perché io non ti amo più e non ci potrà essere niente". Tutto bene insomma, Giovanni è quel bravo ragazzo che alla fine si è liberato di una compagna che non lo apprezzava che abbiamo visto in trasmissione, finchè non esce il messaggio della discordia. Sabrina tira fuori una schermata in cui lui, a novembre dell’anno scorso, molto prima del programma quindi, scrive a una ragazza su Ig "Se mi aggiungi ti faccio vedere una cosa", lui a quel punto si scalda, accampa scuse che non tengono molto ("Io non uso social, io lavoro non ho tempo") e insomma, sembra arrampicarsi sugli specchi. Un finale che incrina un po’ il santino che era stato fatto di lui durante il programma.

Sabrina tra pentimento e nuovi attacchi, voto: 4. "Al di là di tutto non si meritava che lo trattassi in quel modo. Ho avuto tanta rabbia nei suoi confronti, però non si può tornare più indietro". Sabrina inizia bene, fa tutto in modo giusto, cioè si scusa delle cose terribili dette sul conto di Giovanni durante il programma, ma anche e soprattutto di averlo tradito prima. Insomma, sembra che Temptation Island per lei non sia passato invano. "All’inizio ci pensavo a lui, stavo male, perché non puoi cancellare sette anni così. Ho sensi di colpa" dice in lacrime, "perché nessuno si merita di essere trattato come ho trattato io lui. Avevo rabbia e me la prendevo con lui che era l’unica persona che mi stava vicino". E insomma, tutto bene finché, davanti alla cortese freddezza di Giovanni che, nonostante dica che lei è una ragazza di cuore, e che la difenderà sempre ribadisce che non vuole più avere niente a che fare con lei a livello sentimentale, la ragazza sfodera un vecchio messaggio allusivo di lui sui social, gli rinfaccia che lui non la vuole nemmeno nel suo stesso locale e insomma, torna a sottolinearne tutti i difetti, come una volpe che non arriva all’uva e sa che ormai non ci arriverà più.

Sara e Gabriele, voto: 3. Nemmeno la lite sullo "sbolognare" o essere "sbolognato apposta" riesce a rendere interessante la coppia Sara e Gabriele. Lui si conferma un classico malessere (ma che fine ha fatto il percorso psicologico importante?), lei inventa la chiosa perfetta per il loro percorso ("che co*one!").

Bernadette e Diamante, voto 6. Ok, non sono la coppia che ha fornito le dinamiche più appassionanti, ma il fatto che tutti sui social, al loro apparire gridino alla noia è un po’ ingiusto. Anche la produzione dedica loro il blocco più sbrigativo in cui parlano solo dei preparativi dell’imminente matrimonio. Mai fuoco e fiamma, quella di Bernadette e Diamante è stata la coppia-comparsa di questa edizione di TI, ma sono serviti comunque da cuscinetto, tra una relazione disastrosa e l’altra, una salutare boccata d’ossigeno, sebbene al sonnifero.

Danilo e la battuta a Filippo, voto: 7. Di tutto il blocco di Francesca e Filippo, lasciatisi a causa della gelosia e possessività di lei, a non passare inosservata è la battuta finale di Danilo che, rimasto solo con Bisciglia, dopo che la ex se ne è già andata, conclude sintetizzando: "Come faccio a buttare 4 anni in un mese? Tu più di altri mi puoi capire", alludendo alla fine della storia d’amore del conduttore con Pamella Camassa, dopo 17 anni insieme. Filippo appare un attimo preso in contropiede, poi sorride e annuisce, Danilo diventa virale come non lo è stato per tutta la durata di Temptation.

E poi…e poi…,voto: 2. Ok spremere al massimo un programma che fa ascolti clamorosi, ma avevamo bisogno di questa ulteriore appendice "un mese dopo un mese dopo?". No, e ce lo conferma la noia che è stata la vera cifra di una serata in cui sono state riproposte le dinamiche già viste tra le coppie.

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