Temptation Island e poi..e poi, pagelle: Valentina e Antonio veri trionfatori (9), Filippo Bisciglia anima e cuore (8) Promossi e bocciati, top e flop della puntata di lunedì 22 settembre dell'atto finale del viaggio nei sentimenti di Canale 5

Temptation Island 2025 chiude il sipario su una stagione da record con il secondo e ultimo appuntamento con l’appendice Temptation Island e poi...e poi, andato in onda lunedì 22 settembre in prima serata su Canale 5. Dopo aver scoperto, la settimana scorso, il destino delle coppie formate da Lucia e Rosario, Denise e Marco e Sarah e Valerio (e Ary), in questa seconda serata il pubblico scopre come sono andate a finire le vicende di Valentina e Antonio, Sonia e Simone, Sonia M e Alessio e Maria Concetta e Angelo. Se per i primi e per la coppia di avvocati, il lieto fine c’è stato, l’unione tra Maria Concetta e Angelo è naufragata così come quella tra Sonia e Simone, anche se la loro situazione è complicata dall’imminente arrivo di un figlio, di cui i due, no più coppia, come sottolinea la ragazza, scoprono il sesso proprio davanti alle telecamere: sarà un maschietto.

Scopriamo ora, cosa ci è piaciuto di più e cosa ci ha convinto meno di questa ultima puntata di Temptation Island e poi e poi, con le pagelle di lunedì 22 settembre 2025.

Temptation Island e poi..e poi, le pagelle di lunedì 22 settembre 2025

Antonio e Valentina, voto.9. Non ce n’è per nessuno, non ci sono avvocati o terrapiattisti che tengano, Antonio e Valentina sono, a mani basse, i veri trionfatori dell’edizione 2025 di Temptation Island. Sin dal primo giorno che sono entrati al villaggio ci hanno dato tutto: storia, emozioni, tormentoni, colpi di scena, scenggiate che Mario Merola scansati proprio, invenzioni pirotecniche, romanticismo e tanto altro. E questa sera, il loro finale, non può che essere all’altezza del loro percorso e con un co-protagonista davvero d’eccezione: il loro ormai celebre gazebo, diventato oggetto-tormentone dei loro battibecchi e del loro percorso a TI e finalmente materializzatosi fuori dal bungalow dove li attende Filippo Bisciglia. Ah sì, poi a un certo punto è comparso pure Sal da Vinci a cantare la mitica "Rossetto e caffè", solo la ciliegina su una torta cucinata dai due fidanzati e insaporita da Bisciglia, tra bomboniere molto originali, sorprese bizzarre, promesse emozionate e scritte con parole che potevano venire solo dal cuore come "amore mio tu sei la squadra del mio cuore e con te ogni giorno è come un gol al 90′ visto dalla curva" . Un finale perfetto per la storia migliore che ci è stata raccontata quest’anno. Auguri.

Filippo Bisciglia, voto: 8. Eh sì, ci ripetiamo, ma cosa sarebbe Temptation Island senza il suo traghettatore? Anche stasera lo vediamo gran maestro di cerimonie, capace di accogliere, comprendere, ma anche stimolare, sottolineare "toppe" e partecipare delle gioie e delle sofferenze dei ragazzi che hanno partecipato a questa edizione del programma. Nell’ordine lo vediamo: complimentarsi per la bomboniera originalissima (un corallo azzurro napoli che si accende come una lampadina), regalatagli da Valentina e Antonio, dire a quest’ultimo che quando piange è dolce, accogliere Sonia B salutando anche il suo pancino, gioire con lei e Simone quando viene svelato che il figlio in arrivo è un maschietto, divertirsi con Alessio a rifare il tormentone "E che si fa? Che devo fare?" long version, dire a Maria Concetta che le lacrime di Angelo erano vere and more and more. Applausi.

Rosario con la sua noiosissima lettera, voto: 5. Lo spazio dedicato a Valentina e Antonio, come dicevamo, è stato di gran lunga il più dvertente della serata, sono successe molte cose in poco tempo ù. A spezzare il ritmo, solo la lettera di Rosario, amico dei due, ma che si poteva evitare in quanto verbosa e, concedetecelo, parecchio noiosa. Era necessario? Decisamente no.

Simone e la sua solitudine, voto: 4. Eh no caro terrapiattista, noi non ci caschiamo, e non ci casca nemmeno Sonia mentre ti struggi in un video dicendo che vuoi un’altra occasione con lei perchè soffri a stare da solo. Lei racconta che oltre a tutto quello che è successo durante il programma ha scoperto altri altarini e deciso di mollarlo, e davanti alle sue sofferte parole commenta: "Lui non provava amore per me da tempo, soffre solo perché non sa stare da solo". Vabbè, ci hai provato dai.

Le lacrime di Angelo, voto: 4. Eccone un altro. Il percorso della coppia formata da Angelo e Maria Concetta è stato il meno appassionante di questo TI, e anche la sua conclusione non ci regala alcun colpo di scena. Maria Concetta racconta di aver scoperto anche lei nuovi altarini di Angelo e dunque di averlo mollato perchè "si credeva Angelo Siffredi, faceva 50 sfumature da toporatto". Lui, tra le lacrime, racconta: "Mi sono fatto una vacanza con i ragazzi per staccare la spina, per cercare di stare meglio. Il pensiero di non essere controllato mi ha fatto stare bene, da un lato forse è meglio così". Insomma, è contento ma è triste, e piange per la rottura con la fidanzata cornificata. Poche idee ma parecchio confuse.

