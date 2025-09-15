'Temptation Island e poi... e poi', pagelle: il trono per Rosario (9), Valerio nel caos (4), Filippo Bisciglia uno di noi (8) Promossi e bocciati e top e flop della serata appendice del reality dei sentimenti di Canale 5: ecco cosa è successo ieri (15 settembre)-

La straordinaria edizione 2025 di Temptation Island pare proprio non finisca mai, per la gioia dell’ampio pubblico che ha seguito in massa in questa estate, il viaggio nei sentimenti di Antonio e Valentina, Maria Concetta e Angelo, Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Denise e Marco, Lucia e Rosaria, Valerio e Sarah. Abbiamo visto alcune di queste coppie uscire ancora più unite dall’ultimo falò, ne abbiamo viste altre che si sono salutate, alcune, come quella formata da Valerio e Sarah, dopo un confronto davvero emotivamente devastante. Questo succedeva ormai diverse settimane fa, cosa ne è stato poi di queste coppie? O delle coppie ormai di ex? A svelarlo al pubblico di Canale 5 è stata una nuova serata, il vero epilogo del "viaggio nei sentimenti", guidata come sempre da Filippo Bisciglia, grande traghettatore di questa traversata. Ma come è andato quindi l’appuntamento con Temptation Island E poi…E poi… Scopriamo che se l’è cavata meglio e chi ci ha convinto meno, con le nostre pagelle della serata del 15 settembre 2025.

‘Temptation Island e poi… e poi’ (15 settembre), le pagelle

Il colpo di scena finale, voto: 9. Non smetteremo mai di sottolineare quanto sono divertenti alcune trovate di questo programma che riesce a rendere narrazione pop qualsiasi minimo evento. Prendiamo il ‘colpo di scena finale’ della prima puntata di Temptation Island e poi e poi, quando Filippo Bisciglia accompagna fuori in giardino Rosario, lui fa alcuni passi nel buio e si ritrova davanti a un trono illuminato. QUEL trono. Deve quindi decidere se partecipare o meno, a Uomini e Donne che, come Temptation Island, è un programma del Maria De Filippi Universe. Naturalmente la decisone è lungamente ponderata e i secondi scorrono sottolineati da una musica tensiva che, unita al trono, solitario e illuminato nella notte, rende un piccolo ( e ampiamente spoilerato e previsto) momento, un pezzo magistrale di intrattenimento. Applausi.

Filippo Bisciglia è sempre tutti noi, voto: 8. Ed eccolo l’altro elemento fortissimo del programma: Filippo Bisciglia e il suo super potere di dire e fare sempre quello che farebbe il pubblico che segue il viaggio dei sentimenti delle coppie protagoniste, da casa. Questa sera, di questa facoltà, ne abbiamo un ulteriore esempio, quando con grande franchezza si esprime sull’intricato triangolo (naufragato) che vede al centro Valerio e che Bisciglia etichetta acutissimamente con un "che macello!" Esattamente, l’espressione che avremmo usato anche noi.

Lucia rivede tutti, voto: 5. Se per Rosario, la storia con Lucia giunta bruscamente al capolinea si accompagna ad una nuova occasione rappresentata dal trono che brilla nel buio della notte, la ragazza si è già presa qualche soddisfazione. Dal racconto di questa sera scopriamo infatti, che non si è fermata agli incontri con il bel single Andrea, di cui già sapevamo dalla puntata "un mese dopo", ma stasera la sentiamo associata anche a Francesco e Salvatore, nomi che indicano altrettanti giovanotti conosciuti nel villaggio dove avevano il ruolo di tentatori. Insomma, fa piacere sapere che dopo tanti drammi, liti, amarezze, recriminazioni, accuse e rimpianti, ,qualcuno abbia trovato pure modo di divertirsi genuinamente con quel che passava il villaggio. Il 5 è un voto legato al finale della sua chiacchierata con Filippo Bisciglia quando, con la voce rotta, Lucia dice che, se Rosario glielo chiedesse lei ci riproverebbe subito a costruire qualcosa per lui. Ecco, questa è una conclusione che stride giusto un po’ con le serate di reunion. Il voto va quindi a questa leggera incoerenza, e alla constatazione che tutto non si può avere dalla vita, purtroppo, ma che comunque a Lucia non sembra essere andata poi tanto male, in fondo.

Valerio: che macello! voto: 4

Tra le tre storie passate ai raggi x nella prima puntata di Temptation Island e poi e poi… quella che occupa più spazio è quella relativa al triangolo tra Valerio, Ari e Sarah. Al centro della faccenda c’è lui, Valerio, che durante il programma non ci era sembrato così incoerente e, a tratti, addirittura incomprensibile come ci sembra invece stasera. In sintesi, lui è entrato a TI con Sarah, ne è uscito da solo, ma poi un mese dopo si è presentato da Bisciglia mano nella mano con Ari. Poi è successo che con lei si è freddato per tornare dalla ex, con cui ha condiviso quattro giorni di intimità. Subito dopo però, è volato in Sardegna per una vacanza con Ari, ma sottolineando (in un video, non alla ragazza) che questo non significava che stavano iniziando una relazione. Tornato a Roma viene preso dallo sconforto perchè la ex lo avvisa che passerà a casa a riprendersi la sua roba. Lui però, alla fine conclude che, anche se ama ancora la ex (cosa che manda in pezzi Ari che lo scopre con quattro video questa sera), decide che è il momento di pensare prima a se stesso (cosa che viene accolto con un va a quel paese da Sarah). La puntuale domanda di Filippo per lui è: "Sarah, Ari, Sarah, che macello! Me lo spieghi?" Valerio lo spiega, ma nessuno ci capisce comunque niente. Sipario.

