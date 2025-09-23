Temptation Island e poi.. e poi.., tra matrimoni e gender reveal i social esultano: "Una delle migliori edizioni di sempre" Sul web è già nostalgia per il reality dei sentimenti appena concluso: "Stavolta è finita davvero...".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Atto finale per il reality dei sentimenti di Canale 5. Ieri sera, lunedì 22 settembre 2025, è andata in scena la seconda e ultima puntata con lo speciale Temptation Island e poi.. e poi.., dedicata alle storie delle 7 coppie protagoniste di questa edizione. La scorsa settimana abbiamo visto come è andata a finire tra Lucia e Rosario, Denise e Marco e Sarah e Valerio (e Ary), mentre ora il pubblico ha scoperto come si sono evolute le relazioni tra Valentina e Antonio, immersi nei preparativi delle loro nozze, Sonia M. e Alessio, che continuano a stare insieme, Maria Concetta e Angelo, definitivamente separati, e Sonia B. e Simone in attesa del loro primo figlio ma non più una coppia. >Questi ultimi due, inoltre, hanno deciso di lasciarsi nonostante la gravidanza a causa dei continui tradimenti di lui e dell’ovvia mancanza di un rapporto di fiducia tra loro. In puntata, però, anche il gender reveal dove hanno scoperto il sesso del bebè in arrivo, un maschietto.

Temptation Island e poi.. e poi.., sui social è già malinconia: "Posso solo dire GRAZIE"

La seconda e ultima puntata dello speciale su Temptation Island dagli studi di Uomini e Donne è stata seguitissima sui social, tanto che l’hashtag del reality è rimasto in trend per ore su X. Proprio sulla piattaforma ex Twitter, il pubblico ha commentato ogni scena, esultando per le scelte di Maria Concetta e Sonia di lasciare i loro fidanzati: "Sonia B meriterebbe il trono più di chiunque altro. Ha avuto le palle di portare avanti la sua gravidanza da sola in un mondo dove tutti si accontentano pur di non stare da soli. Le auguro tutta la felicità possibile", "Non ho potuto vedere la puntata ma ho saputo che Sonia ha lasciato il terrapiattista. Posso dormire più sereno adesso. Brava amore sei forte, tosta, indipendente", "Lui si sente Angelo Siffredi ma è solo uno sfig…to! Ok…chiudete tutto!!! M. Concetta non delude mai!!!", "Sono contenta che MariaConcetta non abbia dato un altra possibilità a Angelo".

Unanime poi il coro di chi ha trovato entusiasmante questa edizione di Temptation: "Ci mancherà questo cast, sono stati davvero Unici!!", "Questa edizione di #TemptationIsland è stata super divertente e bella insieme abbiamo vissuto matrimonio, gravidanza, tradimento e Gender reveal!!!", "Una delle edizioni più belle peccato sia già finita", "Stavolta è finita davvero…

una delle migliori edizioni di sempre", "SIETE STATI CASA NON VI DIMENTICHERÒ", "Posso solo dire GRAZIE. Per questa edizione che ci ha dato da mangiare e ci ha serviti fino alla fine. Per il trash. GRAZIE MARIA", "E adesso che si fa? Che dobbiamo fare? Un intero anno senza Filippo e senza Temptation Island A soffrire. Giustamente", "l gender reveal del figlio di Sonia B. e Simone è stata la ciliegina sulla torta di un’edizione di @TemptationITA

semplicemente MERAVIGLIOSA!!!".

