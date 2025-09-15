Temptation Island e poi... e poi, i drammi delle coppie tornano in Tv: cosa vedremo stasera
I protagonisti dell'ultima edizione del reality dei sentimenti tornano a Uomini e Donne, tra tradimenti, riconciliazioni e nuovi flirt.
Dopo un’estate da record, Temptation Island non chiude il sipario: è in arrivo uno speciale televisivo intitolato ‘Temptation Island e poi… e poi‘, che verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 il 15 settembre 2025. Ospiti nello studio di Uomini e Donne, rivedremo i protagonisti delle 7 coppie dell’ultima stagione per scoprire cosa è cambiato nelle loro vite sentimentali dopo l’esperienza nel villaggio calabrese delle tentazioni.
Scopriremo chi è rimasto insieme, chi si è lasciato, se ci sono state riconciliazioni (o tradimenti), e quali relazioni nuove sono nate. Ma anche qualche 'fuori programma': come cose che non erano emerse al falò finale o sui social ma che potrebbero cambiare la percezione che il pubblico ha di alcune coppie. Insomma, 'Temptation Island e poi… e poi' funzionerà come chiusura narrativa, e se volete tutti i dettagli guardate il Video!
