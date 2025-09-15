Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Temptation Island e poi... e poi, i drammi delle coppie tornano in Tv: cosa vedremo stasera

I protagonisti dell'ultima edizione del reality dei sentimenti tornano a Uomini e Donne, tra tradimenti, riconciliazioni e nuovi flirt.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo un’estate da record, Temptation Island non chiude il sipario: è in arrivo uno speciale televisivo intitolato ‘Temptation Island e poi… e poi‘, che verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 il 15 settembre 2025. Ospiti nello studio di Uomini e Donne, rivedremo i protagonisti delle 7 coppie dell’ultima stagione per scoprire cosa è cambiato nelle loro vite sentimentali dopo l’esperienza nel villaggio calabrese delle tentazioni.

Scopriremo chi è rimasto insieme, chi si è lasciato, se ci sono state riconciliazioni (o tradimenti), e quali relazioni nuove sono nate. Ma anche qualche ‘fuori programma‘: come cose che non erano emerse al falò finale o sui social ma che potrebbero cambiare la percezione che il pubblico ha di alcune coppie. Insomma, ‘Temptation Island e poi… e poi’ funzionerà come chiusura narrativa, e se volete tutti i dettagli guardate il Video!

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Temptation Island

Torna Temptation Island, il viaggio nei sentimenti non si ferma: lo ‘specialone’ arriva in autunno in prima serata

Il reality show condotto da Filippo Bisciglia è pronto a fare ritorno su Canale 5 pe...
Filippo Bisciglia, Temptation Island

Temptation Island torna su Canale 5, la data ufficiale e le anticipazioni: ma le coppie sono lontane dai social. Perché

Il 15 settembre arriva in prima serata lo speciale Temptation Island e poi…: anticip...
Sonia M. e Alessio - Temptation Island 2025

Temptation Island, Sonia e Alessio “si devono sposare”: l’indizio sul matrimonio in vista

Dopo essersi cancellati dall’Ordine degli avvocati, i protagonisti del reality show ...
Temptation Island

Temptation Island, anticipazioni ‘un mese dopo’: Sonia e Alessio di nuovo insieme, colpo di scena Marco-Denise

Oggi mercoledì 31 luglio va in onda l’ultimo appuntamento del reality show di Filipp...
Temptation Island

Temptation Island, retroscena inatteso su una coppia: DAZN spoilera la frequentazione

A diverse settimane dalla fine dello show, la coppia formata da Valerio Ciaffaroni e...
Sarah Esposito - Flavio Ubirti - Temptation Island 13

Temptation Island sforna star per Grande Fratello e Uomini e Donne: da Flavio a Sarah, dove li vedremo

I protagonisti dell’ultima edizione del reality di Filippo Bisciglia potrebbero pros...
Temptation Island

Temptation Island, anticipazioni (29 luglio): nuove corna, matrimoni e il gran ritorno di Alessio e Sonia. Cosa vedremo

Oggi martedì 29 luglio va in onda il primo dei tre appuntamenti finali del reality c...
Temptation Island, Simone e Sonia B

Temptation Island, “Simona e Sonia B si sono lasciati”: la decisione di lei sul bambino in arrivo

Stando a un'indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni, Simone e Sonia B di Temptat...
Simone e Sonia - Temptation Island

Temptation Island, dietrofront (epico) per Simone e Sonia: “Ora vivono nella stessa palazzina ma separati”

Dopo la fine del reality e l’annuncio della gravidanza, la coppia ritira le preceden...

Personaggi

Temptation Island - Flavio Ubirti

Flavio Ubirti
Ida Platano

Ida Platano
La dama Gemma Galgani

Gemma Galgani
Javier Martinez

Javier Martinez

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963