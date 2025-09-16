Trova nel Magazine
Temptation Island e poi.. e poi.., bufera social per il trono di Rosario: "Una delusione"

La prima puntata dello speciale sul reality dei sentimenti è stata seguitissima sul web, e non sono mancate le critiche: "Mi sono addormentata 18 volte".

Prima puntata seguitissima per Temptation Island e poi.. e poi ... Ieri sera, lunedì 15 settembre 2025, su Canale 5 è andato il onda il primo dei due appuntamenti previsti con lo speciale dedicato al viaggio nei sentimenti delle 7 coppie appena uscite dall’ultima edizione del reality. In attesa, quindi, di scoprire lunedì prossimo la fine di tutte le storie, il pubblico ha rivisto i primi protagonisti e ha assistito ad alcuni colpi di scena che hanno diviso i social. Quello che ha lasciato tutti a bocca aperta è stato sicuramente il Trono di Rosario: chiusa la relazione con la su ex fidanzata Lucia, Maria De Filippi ha offerto al ragazzo la possibilità di brillare sotto i riflettori di Uomini e Donne, cosa che ha scaldato i telespettatori. La puntata, apprezzatissima tanto da essere andata in trend su X, ha ricevuto però anche qualche critica per la troppa confusione nella trama: "Mi sono addormentata 18 volte non ho capito niente", "Noi siamo stati svegli e abbiamo capito anche meno di te", "Dovrò riguardare questa puntata a velocità 0,5x per provare a seguire i discorsi fatti nei video".

Social on fire per il Trono di Rosario, ex di Temptation: "Scontato"

Mentre Lucia raccontava dei suoi incontri con il single Andrea, e poi con Francesco e Salvatore, tutti tentatori conosciuti nel villaggio di Temptation Island, Rosario ha ricevuto l’offerta del Trono classico di Uomini e Donne. Dopo minuti di suspence, il giovane ha accettato la proposta di Maria De Filippi, animando il dibattito sui social.

Su X, dove il pubblico stava seguendo e commentando la prima puntata di Temptation Island e poi.. e poi.., in tanti hanno avuto da ridire: "Il trono di Rosario era così scontato e già prevedo che sarà una noia totale e lui una delusione. Per me ha fatto tutto per andare sul trono e basta", "Non so però se Rosario sul trono sia un idea tanto brillante, lui è molto pacato e posato, non so quanto potrà mai piacere ed intrattenere", "Io penso che Rosario abbia avuto ragione ma lo trovo anche un po’ pesantino e non ce lo vedo proprio a U&D".

Per molti utenti l’offerta fatta a Rosario è stata una delusione, dato che in tanti avrebbero preferito vedere sul Trono Sarah: "Daiii che palle era per Sarah il posto da tronista non per luiii, sinceramente speravo non accettasse anche se ha ragione rispetto a tutto quello che è successo . Per me Sarah lo meritava di più", "Felicissima per Rosario ma ora voglio sul trono anche Sarah".

Programmi

