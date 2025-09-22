Temptation Island e poi… e poi, gran finale tra corna impreviste e un bebè in arrivo: cosa vedremo stasera Il reality show condotto da Filippo Bisciglia chiude l’edizione dei record con un nuovo appuntamento speciale in prima serata su Canale5: ecco le anticipazioni dell'ultima puntata.

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

È tempo del gran finale di Temptation Island 2025. Oggi lunedì 22 settembre 2025, infatti, cala il sipario sull’edizione dei record del reality show di Filippo Bisciglia, che torna in onda per un ultimo appuntamento speciale in prima serata su Canale 5. In Temptation Island e poi… e poi scopriremo infatti com’è andato a finire il ‘viaggio nei sentimenti’ delle coppie protagoniste del programma lontano dalle telecamere e non mancheranno le sorprese. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Temptation Island e poi… e poi, lo speciale in onda su Canale 5

La scorsa settimana Temptation Island è tornato in onda per un nuovo appuntamento speciale in prima serata. Per coronare il successo della 13esima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia (che ha dominato gli ascolti tv dell’estate con una media di oltre il 30% di share in total audience) Temptation Island e poi… e poi ci ha infatti raccontato gli ultimi sviluppi dei ‘viaggi nei sentimenti’ di Sarah e Valerio, di Marco e Denise e di Lucia e Rosario. Valerio ha dato vita a un triangolo chiacchieratissimo con la sua ex e la tentatrice Ary, tra Marco e Denise non c’è stato un lieto fine mentre Rosario tornerà in tv e si rimetterà in gioco come tronista di Uomini e Donne alla corte di Maria De Filippi. Stasera scopriremo com’è andata a finire per le altre quattro coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation, vale a dire Antonio e Valentina, Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B. e Maria Concetta e Angelo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le coppie dopo Temptation: cos’è successo, tutte le anticipazioni

In occasione dell’ultimo appuntamento speciale di un’edizione che ha visto varie rotture ma anche tante riconciliazioni, c’è ovviamente tanta curiosità verso quello che è stato il percorso delle coppie di Temptation Island 2025 lontano dalle telecamere dopo la fine dell’esperienza al Calandrusa Beach & Nature Resort in Calabria. Tra le coppie più discusse e seguite, Antonio e Valentina sono pronti a convolare a nozze dopo la proposta arrivata proprio al falò del reality show e si parla di fiori d’arancio anche per ‘gli avvocati’ Sonia M. e Alessio. Sonia B. sarebbe invece incinta e bisognerà capire quali sono gli ultimi sviluppi della sua storia col ‘terrapiattista’ Simone.

Quando e dove vedere Temptation Island e poi… e poi in tv e streaming (lunedì 22 settembre 2025)

Temptation Island e poi… e poi va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:40. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate del reality show.

Potrebbe interessarti anche