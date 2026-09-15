Temptation Island e poi e poi, Cristian e Soraya questa volta spaccano i social: "Ma è Beautiful?" A tenere banco e a far discutere di più il pubblico, anche nell'ultimo appuntamento con il docureality di Canale 5 è la coppia formata dai due giovani ex fidanzati romani: stavolta però, la situazione è ancora più complicata

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Ultimo appuntamento della stagione con i protagonisti di Temptation Island 2026. Anche la seconda puntata di Temptation Island e poi e poi…in onda lunedì 14 settembre su Canale 5, e come sempre guidata da Filippo Bisciglia, non ha deluso le aspettative dei telespettatori e ha regalato pare per i denti agli spietati commentatori social.

Cristian e Soraya sono ancora la coppia più discussa di Temptation Island 2026

A tenere banco dall’inizio alla fine della serata è stata soprattutto una coppia, forse la più attesa in questi incontri finali di stagione: parliamo di Cristian e Soraya. Il percorso dei due ex fidanzati è stato sin da subito molto discusso sui social, che sembravano avere da tempo emesso una sentenza definitiva sui due ragazzi: Soraya non aveva avuto rispetto per Cristian cedendo alle lusinghe del tentatore Dimitri, ma come abbiamo visto accadere anche la scorsa settimana, nell’ultima puntata di Temptation Island e poi e poi succede qualcosa che cambia un po’ le posizioni dei commentatori web.

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Soraya infatti, racconta di aver scoperto che Cristian, già nei primi mesi del fidanzamento si sentiva con altre ragazze, una rivelazione che ne intacca l’immagine. Eppure, c’è ancora chi critica anche la ragazza, accusata di aver sparato contro l’ex solo per "ripulirsi" l’immagine, uscita male da Temptation.

"Nooo Vabbeee’ Era solo un video per la pulizia dell’immagine di quella !!!!", scrive un utente. E un altro: "Lei non aspettava altro che far passare male lui..io la vedo comunque cattiva questa ragazza".

"Cristian ha sbagliato casa Soraya, ma non ti vedo vittima neanche un po’. La prova è il fatto che sei andata a parlare dei tradimenti con chi non c’entrava niente", scrive un altro utente, riferendosi al fatto che la ragazza, scoperte le chat con le altre di Cristian le ha passate a un blogger che le ha pubblicate. Sicuramente un elemento che ha fatto discutere, ma in molti durante la serata si sono ricreduti su Cristian che, messo di fronte alle chat, ha detto a Soraya di non ricordare nemmeno quante volte fosse successo e se ci fosse stato più di uno scambio di messaggi con queste altre ragazze.

"Che smemorato In che senso "non si ricorda se é andato con qualcuna"?" scrive qualcuno, mentre qualcun altro è molto più tagliente: "Da stare cento cento dalla parte di christian a stare cento cento dalla parte di soraya mi dispiace puoi sbagliare quanto vuoi ma le corna sono sempre corna". E ancora, si legge tra i commenti su X: "Cristian è sempre più nervoso su quel divano". E poi: "‘non mi ricordo con quante ti ho tradito’ frase bruttissima santo cielo".

E insomma, Cristian e Soraya, fino all’ultimo, regalano rivelazioni e colpi di scena, dividendo i telespettatori e qualcuno azzarda una (non facile) sintesi della serata:"Quindi Cristian l’ha tradita, lei ha diffuso le chat ad una pagina di gossip, Soraya è stata con il tentatore omettendolo alla puntata del mese dopo, Cristian vuole denunciare, Soraya vuole infamare Cristian… ma dove siamo a Beautiful?"

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