Temptation Island, la diffusione del video hot di Gabriele e Sara impazza: "Chi l'ha diffuso rischia 15 mila euro di multa" Il caso del video privato divide il web: tra gossip, condivisioni illegali e il difficile controllo dei contenuti online, si scatena la tempesta su Temptation Island.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’esperienza di Gabriele e Sara a Temptation Island è stata travolta da una vicenda che, nel giro di pochi giorni, ha superato i confini del semplice gossip tv. Mentre il pubblico seguiva le dinamiche della nuova edizione del programma, online hanno iniziato a circolare alcuni contenuti intimi che vedono protagonisti i due fidanzati, registrati diversi anni prima della loro partecipazione al reality.

I video intimi di Gabriele e Sara di Temptation Island finiti online

La diffusione del materiale ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti sui social, generando migliaia di commenti, discussioni e condivisioni. Secondo quanto raccontato dagli stessi protagonisti, si tratterebbe di una diretta realizzata circa quattro anni fa e che, nelle loro intenzioni, apparteneva ormai al passato. Proprio per questo motivo non avrebbero ritenuto necessario parlarne con la produzione del programma. In una dichiarazione diffusa attraverso i canali ufficiali della trasmissione, entrambi hanno espresso il proprio disagio per quanto accaduto. Sara ha spiegato come la situazione abbia finito per mettere in discussione una relazione costruita nel corso degli anni, mentre Gabriele ha raccontato di non essere a conoscenza del fatto che quelle immagini continuassero a circolare in rete dopo così tanto tempo.

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Una diffusione diventata virale

Con l’arrivo della coppia nel cast di Temptation Island, il materiale ha iniziato a essere condiviso sempre più frequentemente. In breve tempo sono comparsi spezzoni del video su diverse piattaforme social, oltre che in gruppi privati e canali di messaggistica. Anche quando alcuni contenuti vengono rimossi dai siti che li ospitano originariamente, il fenomeno della duplicazione rende estremamente difficile fermarne la circolazione. È una dinamica già osservata in numerosi casi del passato: una volta che un contenuto viene copiato e redistribuito da centinaia o migliaia di utenti, eliminarne ogni traccia diventa praticamente impossibile. Le immagini vengono salvate, ricaricate e condivise nuovamente, alimentando un meccanismo che continua anche dopo gli interventi di rimozione.

Temptation Island: al centro anche chi ricondivide il video

Al di là della curiosità mediatica, molti osservatori hanno evidenziato come la questione più importante non riguardi l’esistenza del video in sé, bensì la sua diffusione senza autorizzazione. Anche quando un contenuto è stato originariamente realizzato con il consenso delle persone coinvolte, questo non significa che chiunque possa copiarlo, ripubblicarlo o inoltrarlo liberamente. Gli esperti di diritto ricordano infatti che la normativa italiana prevede specifiche tutele contro la diffusione non consensuale di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito. La responsabilità può riguardare non soltanto chi pubblica per primo il materiale, ma anche chi contribuisce successivamente alla sua circolazione.

Il nodo legale e le possibili sanzioni

Al di là della curiosità mediatica, la vicenda assume un peso soprattutto sul piano giuridico. La normativa italiana sul cosiddetto revenge porn prevede infatti conseguenze molto precise per chi diffonde contenuti sessualmente espliciti senza il consenso delle persone coinvolte. Non si tratta soltanto di una questione morale o di buon senso digitale, ma di un vero e proprio reato. Chiunque contribuisca alla diffusione del materiale, anche semplicemente inoltrandolo ad altri utenti o pubblicandolo su canali privati e pubblici, rischia una pena che può arrivare fino a sei anni di reclusione e a una multa compresa tra i 5.000 e i 15.000 euro.

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