Temptation Island, Denise Farina smentisce le voci sul flirt con Bisciglia: “Non c’entro con la sua separazione” Negli scorsi giorni, il web aveva ipotizzato che una relazione tra il conduttore e l'ex concorrente fosse alla base della rottura con Pamela Camassa. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La rottura tra Filippo Bisciglia e la compagna storica, Pamela Camassa, ha lasciato interdetti i fan di Temptation Island. L’ufficialità è arrivata lo scorso 29 settembre, e da allora il web non si è dato pace, partorendo le ipotesi più disparate per spiegare una separazione altrimenti incomprensibile. Una delle teorie, molto gettonata su X, riguarda l’ex concorrente del reality delle tentazioni Denise Farina. Secondo gli utenti social, tra lei e Bisciglia sarebbe nato qualcosa di tenero, già evidente durante i falò della scorsa edizione. Ma sul tema adesso è intervenuta proprio Denise, per spiegare finalmente ai fan qual è la verità. Ecco tutti i dettagli.

Temptation, la smentita di Denise sul flirt con Filippo Bisciglia

"Dopo tutti questi anni passati insieme, io e Pamela abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e prendere strade diverse, ma il bene resta". Così Filippo Bisciglia, lo scorso 29 settembre, ha annunciato la rottura ufficiale con la compagna Pamela Camassa, al suo fianco per ben 17 anni. La notizia ha scosso inevitabilmente i social, e in molti si sono domandati se alla base della decisione ci fosse altro. Forse una nuova relazione tenuta segreta dal conduttore di Temptation.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Diversi utenti di X hanno subito puntato il dito contro Denise Farina, rispolverando a mo’ di prova alcuni video del programma che testimonierebbero il feeling con Bisciglia. "Ragazzi ma si vede che Filippo è cotto", si legge online. E ancora: "Ma avete visto come la sta guardando?"; "Ma va a finire che lei molla tutto e sceglie Filippo, lui poi ha gli occhi a cuore". Finora, né Filippo né Denise avevano commentato le voci circolate in questi giorni. Ma è stata l’ex concorrente a rompere il silenzio di recente. Dopo aver ricevuto l’ennesima domanda tendenziosa da parte di un fan.

"Oddio ragazzi, ma cosa state dicendo?", ha sentenziato su Instagram la Farina, "io su questa cosa non mi sono mai espressa, però questa cosa mi fa troppo ridere. Ma dove lo avete visto? Io non mi sono mai più vista con Filippo e non c’entro niente con la sua separazione. Non so nulla di questa storia e dico davvero".

Il ruolo da mediatrice di Maria De Filippi

Chi invece ha avuto un ruolo, ma in positivo, nel tentare di salvare il rapporto tra Bisciglia e Camassa è Maria De Filippi. La regina di Mediaset, stando a un resoconto riportato dal settimanale Diva e Donna, avrebbe organizzato una cena a tre con Filippo e Pamela, nel tentativo di ricucire lo strappo dietro le quinte. Ma nemmeno Maria è riuscita nell’impresa: il destino della coppia si è infranto contro la dura realtà. E il fatto che di mezzo non ci sia un’altra donna, purtroppo, non rende meno amara la verità dei fatti.

Potrebbe interessarti anche