Temptation Island, bufera dopo la quarta puntata: Andrea e Danilo nel mirino. È polemica per frasi fortissime contro le fidanzate Temptation Island, la quarta puntata infiamma il web: pioggia di critiche per Andrea e Danilo, i telespettatori li accusano di mancanza di rispetto verso le compagne. Ecco perché

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Pioggia di commenti sui social per la quarta puntata di Temptation Island (QUI le pagelle) su Canale 5. La trasmissione, seguendo le dinamiche delle coppie già introdotte al pubblico, ha mostrato le prime immagini di altri due percorsi all’interno dei villaggi. I telespettatori non hanno apprezzato frasi e atteggiamenti di due personaggi in particolare: Andrea e Danilo. Ecco che cosa è successo e quali sono le frasi più criticate.

Temptation Island, commenti al vetriolo per Andrea e Danilo. Cosa hanno detto delle fidanzate

Dopo tre puntate in prima serata, è stato il turno di due coppie ancora non viste all’interno del programma. Parliamo di Iris e Andrea, e Francesca e Danilo. A turbare il popolo del web sono i due ragazzi, molto simili per certi versi e non certo buoni esempi da elogiare. Andrea descrive la sua fidanzata come "noiosa", si comporta come fosse nel paese dei balocchi e ha pronunciato la seguente frase: "Quando mi metto a letto con la mia donna devo farci sesso". Danilo è un bambinone senza speranza. Dice di preferire Roma a Napoli, dove vive la sua fidanzata, e ammette di mentire se esce con colleghe e di modificare le foto in palestra con l’IA, sempre per non mostrare alla compagna la presenza di donne. Un rapporto a senso unico, poiché Francesca piange e ammette: "Non riesco a lasciarlo". Lui continua a fregarsene mentre lei arriva quasi a strapparsi i capelli. Letteralmente. I telespettatori su X si sono lasciati andare a una serie di commenti senza pietà per i due fidanzati.

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Temptation Island, pioggia di critiche per Andrea e Danilo: "Ratti". I commenti su X

Andrea e Danilo, seppur in modo diverso, sembrano fatti della stessa pasta. Se alcuni dei partecipanti prendono davvero con una certa serietà il viaggio nei sentimenti per capire se la loro relazione sia destinata a finire, oppure, effettivamente, c’è un sentimento, loro si sentono in vacanza. I commenti nei confronti delle loro fidanzate e gli atteggiamenti con le tentatrici creano sdegno e fanno discutere. "Certi soggetti mi fanno venire l’ulcera", scrive qualcuno sui social. Si continua poi con: "Con questi personaggi ogni puntata è peggio della precedente". Le immagini di Andrea e Danilo con le single hanno provocato reazioni dure nelle loro fidanzate, ma anche nel pubblico da casa. "Rosario in confronto è San Francesco", scrive un’utente riferendosi al percorso del concorrente che, proprio nella quarta puntata, ha terminato il percorso con il falò di confronto anticipato. Due coppie che continueranno a far discutere da qui ai prossimi appuntamenti. Molti dei telespettatori però, si sono convinti del fatto che si stava decisamente meglio prima di aver approfondito le loro situazioni.

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