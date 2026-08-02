Temptation Island: Cristian presenta la tentatrice Nicole in famiglia, e Soraya? I rumors sul prossimo ruolo in tv Le vicende dei due (ex) fidanzati continuano a far discutere e mentre il ragazzo si gode una nuova storia d'amore, la ex potrebbe tornare alla corte di Maria De Filippi

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Anche questa edizione 2026 di Temptation Island ha registrato un record di ascolti. Se parte di questi numeri clamorosi si deve anche al deserto dei palinsesti estivi di tutte le reti che azzera le alternative, non si può negare che le vicende di alcune delle coppie partecipanti colpiscono il pubblico e lo tengono incollato allo schermo. Tra i protagonisti di questa edizione che hanno suscitato più dibattito ci sono sicuramente Soraya e Cristian, coppia di fidanzati entrati insieme e separatisi al falò dopo che la ragazza si era messa ampiamente in gioco con il tentatore incontrato nel villaggio a fronte del fidanzato che, invece, a vissuto la sua esperienza in un modo talmente rispettoso della ex, che la fidanzata non ha mai visto un suo video per tutta la durata del programma.

Cristian e Nicole a gonfie vele, per Soraya è pronto il trono?

La sorpresa, Soraya, l’ha scoperta nella puntata finale del viaggio nei sentimenti di Canale 5, quella "un mese dopo" in cui Filippo Bisciglia riprende le fila del racconto per scoprire cosa ne sia stato delle coppie partecipanti a un mese dalla fine delle registrazioni di Temptation Island. E succede questo: in quell’occasione c’è un ultimo confronto tra Soraya e Cristian in cui la ragazza scopre che il fidanzato si sta frequentando nella vita reale con una tentatrice, Nicole.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lacrime, accuse di tradimento, di aver giocato di strategia contro il fidanzato e, infine, un mea culpa via social di Soraya che si pente del suo comportamento e dice di aver sbagliato a sminuire Cristian davanti a tutti. Lacrime da coccodrillo che non serviranno a salvare la situazione, tanto più che Cristina ha già voltato definitivamente pagina. La prova? Secondo indiscrezioni la frequentazione con la tentatrice Nicole Cena sta andando talmente bene che il ragazzo appassionato di Spiderman ha deciso di fare un passo importante, ovvero presentare la ragazza in famiglia. A sostegno di questa indiscrezione, gli indizi più chiari arrivano, come sempre da micro gesti social che però in queste situazioni sono spesso rivelatori.

Cristian infatti, pochi giorni fa ha iniziato a seguire non solo la "sua" Nicole, ma anche il fratello di lei. Nicole invece è diventata una follower della sorella di Cristian. Uno scambio di "segui" avvenuto contemporaneamente, che è stato interpretato dai più come una prova che Cristian e Nicole abbiano voluto presentare l’uno alla famiglia dell’altra e viceversa.

E Soraya? Se la sua strada e quella di Cristian sembrano ormai definitivamente separate, forse non tutto il male viene per nuocere. Si fanno insistenti infatti i rumors che la vedrebbero tornare alla corte di Maria De Filippi, questa volta sul trono di Uomini e Donne, come già successo per altri fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici usciti negli anni passati da Temptation e arrivati poi negli studi del dating show del pomeriggio di Canale 5.

Potrebbe interessarti anche