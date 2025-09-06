Temptation Island torna su Canale 5, la data ufficiale e le anticipazioni: ma le coppie sono lontane dai social. Perché Il 15 settembre arriva in prima serata lo speciale Temptation Island e poi…: anticipazioni, coppie, segreti svelati e nuovi intrecci da non perdere.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Eh no, chi credeva che avrebbe rivisto Temptation Island la prossima estate, dovrà ricredersi. Inizialmente, si credeva che non ci sarebbe stata alcuna edizione a settembre, ma le cose non stanno proprio così. Lo speciale Temptation Island e poi… e poi…, andrà in onda su Canale 5 il 15 settembre 2025 e, inutile dire, che i fan sono al settimo cielo. Dunque, Filippo Bisciglia, è pronto a sbaragliare nuovamente la concorrenza in ambito ascolti (basti pensare ai numeri esorbitanti dell’ultima edizione). Siete curiosi di saperne di più? Molto bene, allora proseguite la lettura e non ve ne pentirete.

Temptation Island, svelata la data di inizio dello speciale: anticipazioni e coppie

Manca pochissimo e i fan di Bisciglia e del programma dei sentimenti potranno tornare a commentare le coppie della scorsa edizione. Temptation Island torna su Canale 5 lunedì 15 settembre alle 21.20 con lo speciale Temptation Island e poi… e poi…. Dopo un’edizione record oltre il 40% di share, il reality condotto da Filippo Bisciglia mostrerà cosa è accaduto alle coppie protagoniste: Alessio e Sonia M., Antonio e Valentina, Rosario e Lucia, Angelo e Maria Concetta, Valerio e Sarah, Simone e Sonia B., Denise e Alessio. Già nello speciale Un mese dopo non erano mancati colpi di scena, come la gravidanza di Sonia B. e Simone, altri tra ripensamenti e sofferenza. Ma le anticipazioni annunciano nuove sorprese, tensioni e decisioni definitive. Ad aumentare l’attesa è un particolare che tutti hanno notato e che non è sfuggito: il silenzio social dei protagonisti, che da settimane non si mostrano online. Il perché, almeno per ora, non si sa ancora.

Intanto il single Flavio Ubirti, tra i volti più discussi del villaggio, approderà a Uomini & Donne come nuovo tronista, creando un legame diretto tra i due programmi di Maria De Filippi. Specifichiamo, però, che lo speciale non sarà una nuova edizione, ma la seconda parte dell’ultima stagione estiva, con le coppie pronte a regalare ancora colpi di scena.

Dove vedere lo speciale in tv e in streaming

Come vi abbiamo già riportato, lo speciale Temptation Island e poi… e poi… andrà in onda lunedì 15 settembre 2025, alle 21:20, su Canale 5. Potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Gli ascolti (incredibili) dell’ultima edizione

Il reality delle tentazioni, anche con l’ultima edizione, ha confermato il suo successo anche in questa edizione. La puntata d’esordio ha registrato 3,45 milioni di spettatori con il 27,8% di share, toccando picchi oltre il 42% e arrivando fino al 60% tra i 15-19enni. La seconda puntata ha fatto ancora meglio con 3,7 milioni di spettatori e il 29,6% di share, ottimi risultati anche sul target commerciale (37,1%) e tra i giovanissimi, nuovamente oltre il 60%.

