Temptation Island, bufera social contro Sabrina e Soraya: "Innamorata solo di se stessa". E intanto il falò è più bollente che mai Le reaction social alla puntata di lunedì 20 luglio del viaggio dei sentimenti di Canale 5 guidato da Filippo Bisciglia sono un coro di critiche contro le ragazze di Giovanni e Cristian

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nella puntata di lunedì 20 luglio di Temptation Island sono state molte le svolte delle coppie rimaste ancora dentro il "viaggio nei sentimenti" e ovviamente, come ogni volta, ogni fotogramma del programma guidato da Filippo Bisciglia è stato commentato in tempo reale dal pubblico sui social.

Soraya e Sabrina travolte dalle critiche

A catalizzare i commenti negativi questa sera sono state due donne: Soraya e Sabrina. La prima continua a spingersi sempre più in là con il tentatore Dimitri, incurante del fatto che a fidanzato Cristian arrivino video che fanno sempre più male. La seconda persona che catalizza i commenti social, non esattamente lusinghieri, della serata, è Sabrina. Anche lei molto presa dalla conoscenza con il single, rifiuta per la seconda volta il falò di confronto richiesto "urgentemente" dal fidanzato Giovanni, che dopo aver aspettato inutilmente da solo sul tronco la ragazza, se ne torna al suo villaggio parlando da solo, incredulo che per la seconda volta non gli abbia dato la possibilità di confrontarsi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"E’ innamorata solo di se stessa", "Ma come si fa ancora a difenderla", "Cristian non se lo merita", "Ma perché? Quello che stiamo vedendo da questa ragazza è l’emblema della stupidità": sono solo alcuni dei commenti che abbattono i video di Soraya, che ha anche rifiutato il falò di confronto a Cristian. E anche su questa scelta i commenti sono tanti: "ora l’immaturo e superficiale è Cri quando tu basi una relazione su quante volte ti dice che sei bella?", scrive un utente. "Sta lì a farsi la vacanza col single, quando ha ammesso che già sa di non amare più il suo fidanzato. Veramente una persona fastidiosa". "Soraya che dice pensavo di poterlo cambiare come volevo io per me frase più brutta mai sentita lì dentro".

Stessa pioggia di critiche arriva verso Sabrina e la sua decisione di non concedere per la seconda volta il falò di confronto a Giovanni: "E lo sapevamo che non ci sarebbe andata. lei deve continuare la sua vacanza, deve continuare a fare la tentatrice e tentare lory. palese dai", si legge tra i commenti. E ancora: "Ma Sabrina ha chiesto un bacio al tentatore? No, vi prego". "Dice ‘non ho fatto niente di grave. Sabrina, hai solo detto che l’hai tradito, ti fai toccare il seno da quello che non ti caga e gli sbavi dietro mentre hai il ragazzo di là, però fai tu". "che poi nessuno dice che Sabrina deve stare per forza con Giovanni ma almeno lascialo e ognuno per la sua strada. Solo che è consapevole che Lory non vuole continuare a conoscerla fuori e quindi e non vuole uscire dal programma".

Critiche feroci che sottolineano il percorso delle due ragazze.

Potrebbe interessarti anche