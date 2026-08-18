Temptation Island, 'bomba' di settembre: Mediaset riporta in tv le coppie. Cosa vedremo Dopo gli ascolti eccezionali dell’edizione 2026, Temptation Island torna a settembre con una puntata speciale "E poi..." per raccontare cosa è successo alle coppie dopo la fine del reality

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Il viaggio nei sentimenti di Temptation island potrebbe non essere ancora finito. Dopo un’edizione 2026 capace di conquistare il pubblico di Canale 5, il reality di Filippo Bisciglia si prepara infatti a tornare a settembre con una puntata speciale dedicata alle sette coppie protagoniste e a ciò che è accaduto dopo la fine del programma. L’ipotesi, inizialmente anticipata dalla curatrice Raffaella Mennoia, è stata confermata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi. Ecco tutti i dettagli.

"Temptation Island e poi…", il ritorno a settembre con una puntata speciale: le anticipazioni

Secondo quanto rivelato da Candela, il materiale raccolto dopo la fine delle registrazioni sarebbe sufficiente per riaprire il capitolo delle coppie che hanno tenuto banco su Canale 5 fino a poche settimane fa. Su Chi si legge: "Chi può svelare che il materiale a disposizione non manca e che la puntata speciale si farà… "Temptation Island e poi…" andrà in onda in prime time a settembre su Canale 5". Non sarebbe dunque una semplice reunion, ma un’occasione per capire cosa è rimasto delle relazioni dopo il programma: chi è ancora insieme, chi ha cambiato strada e quali dinamiche sono emerse lontano dalle telecamere tra i protagonisti dell’edizione conclusa a fine luglio, ovvero Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario, Bernadette e Diamante.

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Un’edizione da record

La scelta di Mediaset e Fascino di prolungare il racconto arriva dopo un’edizione 2026 che ha lasciato il segno negli ascolti, conquistando numeri impressionanti. L’episodio finale ha raggiunto 4.247.000 spettatori e il 35,5% di share. L’edizione 2026 si è invece chiusa con una media di 3,97 milioni di spettatori e il 31,33% di share, cifre che spiegano bene la scelta di Mediaset di non spegnere i riflettori su un reality che ha dimostrato di essere uno dei pochi format capaci di monopolizzare l’attenzione del pubblico televisivo. Proprio per questo, la puntata extra risponderà alla domanda che interessa a tutti i fan dello show: cosa sarà successo alle coppie una volta spente le telecamere? È proprio questo il gancio dello speciale di Temptation Island che sarà in programma in prime time a inizio settembre, in un giorno che Mediaset non ha ancora annunciato ufficialmente.

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