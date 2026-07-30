Temptation Island, Filippo Bisciglia prossimo all'addio: l'indiscrezione sulla possibile sostituzione accende il dibattito Le critiche alla conduzione, le parole di Raffaella Mennoia e la voce lanciata da Amedeo Venza alimentano i dubbi sul futuro del volto storico del reality.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’edizione 2026 di Temptation Island continua a dominare la prima serata, confermandosi uno dei maggiori successi televisivi dell’estate. Eppure, mentre gli ascolti continuano a crescere settimana dopo settimana, attorno al programma è esplosa una discussione che riguarda uno dei suoi protagonisti più riconoscibili: Filippo Bisciglia. Nelle ultime settimane, infatti, il suo modo di condurre il reality è finito al centro di osservazioni, critiche e indiscrezioni che hanno fatto nascere perfino ipotesi sul suo futuro alla guida della trasmissione.

Le critiche alla conduzione di Filippo Bisciglia per Temptation Island

Per anni Filippo Bisciglia è stato apprezzato per uno stile discreto, caratterizzato da una presenza sempre misurata e da un atteggiamento imparziale nei confronti delle coppie. In questa stagione, però, diversi telespettatori hanno avuto la sensazione che qualcosa sia cambiato. Secondo una parte del pubblico, il conduttore sarebbe apparso più coinvolto nelle vicende dei protagonisti, intervenendo con maggiore frequenza e mostrando un approccio meno distaccato rispetto al passato. Le critiche si sono moltiplicate soprattutto sui social, dove alcuni utenti hanno definito la sua conduzione "deludente" e, in altri casi, persino "fastidiosa". Tra gli episodi più discussi c’è stato il falò di confronto tra Giovanni e Sabrina, durante il quale Bisciglia ha cercato di convincere il fidanzato a proseguire il dialogo con la sua ex compagna, un intervento che per alcuni spettatori sarebbe andato oltre il semplice ruolo di narratore.

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Le parole di Raffaella Mennoia sulla sua conduzione

A rendere ancora più acceso il dibattito sono arrivate anche le dichiarazioni di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata a La Stampa, infatti, ha espresso il proprio punto di vista senza particolari giri di parole, spiegando che preferirebbe vedere il conduttore "limitarsi a raccontare la realtà, senza prendere posizione". Una frase che molti hanno interpretato come un invito a recuperare quello stile sobrio e osservatore che aveva contribuito a rendere Bisciglia uno dei simboli del programma. Del resto, uno degli elementi distintivi di Temptation Island è sempre stato proprio l’equilibrio tra il racconto degli eventi e le decisioni dei protagonisti, lasciando che fossero le immagini e i confronti a parlare da soli.

L’indiscrezione sulla possibile sostituzione

Ad alimentare ulteriormente le discussioni ci ha pensato Amedeo Venza, che nelle scorse ore ha condiviso un’indiscrezione destinata a far parlare. Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip, "gli addetti ai lavori non sarebbero entusiasti della conduzione di Filippo Bisciglia in quest’ultima edizione di Temptation Island". Sempre secondo questa ricostruzione, durante alcune registrazioni la produzione sarebbe stata costretta a "interrompere le riprese e farlo ridimensionare" in determinati momenti. Da qui nascerebbe anche la voce più clamorosa, secondo la quale "si pensa già a una possibile sostituzione per la prossima edizione". Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale e tutto resta confinato al campo delle indiscrezioni. Né Mediaset né la produzione hanno commentato le voci circolate negli ultimi giorni.

Gli ascolti restano dalla parte del conduttore

Se da una parte le polemiche continuano ad animare il dibattito, dall’altra ci sono numeri che sembrano raccontare una storia differente. L’edizione 2026 di Temptation Island sta registrando risultati eccezionali sul fronte Auditel, superando persino le già ottime performance delle stagioni precedenti e confermandosi uno dei prodotti più forti del palinsesto estivo di Canale 5. È proprio questo il motivo per cui bisogna invitare prudenza prima di immaginare cambiamenti radicali. Filippo Bisciglia, infatti, resta uno dei volti maggiormente identificati con il format e, per una larga parte del pubblico, rappresenta ancora uno degli elementi più riconoscibili dello show. Per il momento, dunque, l’ipotesi di una sostituzione resta soltanto una voce non confermata, mentre il reality continua a collezionare ascolti record e a mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

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