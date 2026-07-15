Anticipazioni Temptation Island: il falò (con pianto) di Danilo e la vendetta di Christian, proposta di matrimonio in arrivo
Le prossime puntate di Temptation Island promettono nuovi colpi di scena: falò decisivi, coppie in crisi, baci con i tentatori e una proposta.
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