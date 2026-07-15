Temptation Island si prepara a regalare nuovi momenti di tensione e sorprese ai telespettatori. Il reality condotto da Filippo Bisciglia tornerà con un doppio appuntamento settimanale e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero arrivare importanti svolte per diverse coppie. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter parlano di falò rifiutati, possibili nuovi legami nati nel villaggio e persino una proposta di matrimonio. Si tratta comunque di voci non ancora confermate dalla messa in onda, quindi gli sviluppi ufficiali potrebbero riservare ulteriori sorprese.

Temptation Island anticipazioni: Soraya e Cristian verso una separazione definitiva

Tra le coppie più discusse delle prossime puntate ci sarebbero Soraya e Cristian, la cui relazione sembra destinata ad affrontare un momento decisivo. Secondo le indiscrezioni circolate, i due potrebbero scegliere di abbandonare il programma separatamente durante il confronto finale.

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La situazione, però, potrebbe non fermarsi al semplice addio. Le voci raccolte da Pugnaloni raccontano infatti che Soraya avrebbe continuato a frequentare Dimitri, il tentatore con cui si sarebbe avvicinata durante il percorso nel villaggio. Anche Cristian, sempre secondo queste anticipazioni, potrebbe aver mantenuto un rapporto con una delle single conosciute nel programma, Flavia Punzo. Alcune fonti si sarebbero spinte addirittura a parlare di una possibile relazione già iniziata fuori dal programma, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Temptation Island, Sabrina rifiuta il falò con Giovanni dopo un avvicinamento a un tentatore

Un altro capitolo particolarmente movimentato riguarda Sabrina e Giovanni. Stando alle anticipazioni, sarebbe stato proprio Giovanni a chiedere un falò di confronto anticipato per chiarire la situazione con la compagna.

La richiesta, però, non sarebbe stata accolta. Sabrina avrebbe infatti deciso di non presentarsi al confronto immediato, continuando così il suo percorso all’interno del villaggio. Il motivo del rifiuto sarebbe legato a un avvicinamento con il tentatore Lory: secondo le indiscrezioni, tra i due ci sarebbe stato un bacio molto intenso, destinato a cambiare gli equilibri della coppia.

Temptation Island, Francesca e Danilo verso l’addio mentre Diamante potrebbe sorprendere Bernadette

Tra le storie più attese delle prossime puntate ci sarebbe anche quella di Francesca e Danilo. Secondo le indiscrezioni, durante il falò di confronto i due potrebbero inizialmente decidere di lasciare il programma separati. Un momento di forte emozione, però, avrebbe cambiato la situazione: vedendo Danilo in lacrime, Francesca avrebbe scelto di uscire con lui da Temptation Island. La riconciliazione, tuttavia, non sarebbe durata a lungo e, dopo il reality, la coppia si sarebbe comunque separata.

Potrebbero invece regalare un momento romantico Bernadette e Diamante, rimasti più defilati nelle prime puntate. Secondo le anticipazioni, durante il falò finale l’ex calciatore potrebbe sorprendere la compagna con una proposta di matrimonio. I due stanno insieme da quindici anni e avevano partecipato al programma proprio per capire se fosse arrivato il momento di sposarsi. Bernadette aveva chiesto maggiore chiarezza sul futuro della coppia, mentre Diamante, inizialmente dubbioso, potrebbe decidere di compiere il grande passo. Se confermata, la proposta sarebbe uno dei momenti più emozionanti dell’edizione.