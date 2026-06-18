Temptation Island si allunga: il clamoroso cambio di programma che trasforma l’estate di Canale 5. Il numero maxi di episodi Il viaggio nei sentimenti torna con una durata superiore alle attese: tra anticipi di palinsesto, registrazioni già concluse e un numero record di appuntamenti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Temptation Island si prepara a tornare in televisione e lo farà con una novità che sta già facendo discutere gli appassionati del programma. Se inizialmente il progetto prevedeva una durata più contenuta, oggi Dagospia ha lanciato la bomba: l’edizione 2026 sarà infatti più lunga del previsto e accompagnerà il pubblico per gran parte dell’estate televisiva. L’attesa per il ritorno del celebre viaggio nei sentimenti era già alta, ma ora le indiscrezioni ci dicono che la prima puntata, inizialmente prevista più avanti nel calendario estivo, è stata anticipata al 24 giugno, una scelta che testimonia la fiducia riposta dalla rete in uno dei suoi titoli più forti della stagione.

Temptation Island cresce: otto serate invece delle sei previste

La vera sorpresa riguarda però il numero complessivo degli appuntamenti. Secondo le informazioni emerse nelle ultime settimane, le puntate previste non saranno sei come inizialmente ipotizzato, bensì otto. Un allungamento significativo che conferma la volontà di dare maggiore spazio a uno dei programmi più seguiti dell’estate televisiva italiana. L’indiscrezione, circolata negli ambienti televisivi e poi rilanciata da Dagospia, racconta che la produzione avrebbe deciso di estendere la messa in onda nonostante le registrazioni siano già terminate. Una scelta che evidenzia quanto il format continui a rappresentare una garanzia in termini di ascolti, oltre probabilmente a molto materiale relativo alle prime fasi del reality.

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Registrazioni concluse in anticipo

Uno degli aspetti più curiosi è che controintuitivamente le riprese sono state invece pià corte del previsto. Secondo quanto trapelato, l’esperienza delle coppie si sarebbe conclusa molto prima rispetto ai tradizionali ventuno giorni previsti dal regolamento del programma. Le registrazioni sarebbero infatti terminate e nessuno dei protagonisti sarebbe riuscito ad arrivare fino alla fine del percorso originariamente stabilito. Questo dettaglio ha inevitabilmente alimentato il dibattito tra gli spettatori, soprattutto perché, almeno sulla carta, una conclusione anticipata delle vicende avrebbe potuto tradursi in una riduzione delle puntate. È accaduto invece l’esatto contrario: la durata televisiva è stata ampliata, trasformando quella che sembrava una criticità in un’opportunità per il palinsesto estivo.

Il programma di Filippo Bisciglia come pilastro dell’estate in TV

Negli ultimi anni Temptation Island è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili della bella stagione. Il trasferimento in Calabria, dopo le numerose edizioni ambientate in Sardegna, ha contribuito a rinnovare l’immagine del programma senza alterarne la formula vincente. L’edizione 2026 conferma questa strategia. Da una parte c’è la volontà di mantenere intatto il meccanismo che ha decretato il successo del format; dall’altra emerge il tentativo di valorizzarlo ulteriormente attraverso una programmazione più estesa. Otto prime serate rappresentano infatti un investimento importante. E il percorso non finirà necessariamente lì. Come già accaduto in passato, alle puntate principali potrebbe aggiungersi anche lo speciale successivo dedicato agli sviluppi delle storie dopo la fine dell’esperienza.

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