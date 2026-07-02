Temptation Island 2026, la verità sulla mancata squalifica di Gabriele: cosa dice il regolamento (e perché Mediaset è infuriata) Il compango di Sara, dopo una scenata di gelosia in puntata, sembrava sull'orlo dell'espulsione. Ma un 'cavillo' nelle regole lo avrebbe salvato. Ecco quale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Gabriele Govoni l’ha scampata bella, almeno per ora. Il compagno di Sara a Temptation Island 2026, che nella puntata di ieri si è reso protagonista di una corsa verso il villaggio delle fidanzate, sembrava a un passo dalla squalifica. Eppure, stando al regolamento del gioco, Gabriele dovrebbe essere al sicuro da ripercussioni grazie a un ‘cavillo’. Ma pare che in casa Mediaset (così dicono le indiscrezioni) gli umori non siano ottimi, e non tanto per la scenata del ragazzo. Quanto per i risvolti legati ai video hot della coppia circolati online. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Temptation Island, la fuga di Gabriele e lo sfogo contro Sara

Con 4 milioni di telespettatori totali, la seconda puntata di Temptation Island 2026 ha regalato emozioni a non finire. Prima su tutte, l’esplosione emotiva di Gabriele, che dopo aver abbandonato il suo villaggio e distrutto pure una telecamera, è andato in cerca del tentatore Andrea Turino per un confronto. Tutto è partito dalla gelosia di Gabriele, che ha scoperto suo malgrado alcune opinioni di Sara Palumbieri nei suoi riguardi: ""Io al di fuori di lui non ho vita…Gli dà fastidio se una volta a settimana voglio mangiare con le mie sorelle, mio fratello e i miei genitori".

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Gabriele si è quindi sfogato con gli altri fidanzati, e ha iniziato a perdere le staffe: "Era meglio un anno fa quando io ero super geloso e lei non poteva mettere nemmeno una storia su Instagram. Lei voleva andare in vacanza con le amiche, mi angoscia questa cosa. La mia Saretta fa ste robe. È follia pura. Faccio un delirio, non ha capito con chi sta". E la situazione è definitivamente uscita dai binari quando Sara, sempre più vicina al single Andrea, gli ha chiesto di fare un bagno di notte (con tanto di massaggio e confidenze varie).

A questo punto Gabriele non ci ha più visto, è corso verso il villaggio delle ragazze e ha urlato: "Voglio parlare con lui, non con lei, Hulk vieni. Non stare lì a guardare fraté. Sei un povero co***one, hai 65 anni hai. Solo questo gli volevo dire". Ed è seguito un dietrofront tardivo, con l’ammissione di aver esagerato e la richiesta di un falò di confronto. Ma in tutto questo, a quanto pare, il ragazzo non ha ricevuto alcuna squalifica.

Perché Gabriele non è stato squalificato a Temptation

Il motivo della mancata espulsione dal gioco sarebbe chiaro: il regolamento di Temptation stabilisce tassativamente che i fidanzati non possano avere alcun contatto con le fidanzate prima del falò di confronto. Gabriele, però, pur avendo praticamente raggiunto il villaggio delle ragazze non ha mai incontrato Sara, né le ha parlato. E ha esplicitamente dichiarato di volere un confronto con il single Andrea, non con la compagna. Ecco perché, in assenza di violazione delle regole, il concorrente dovrebbe essere al sicuro da ripercussioni. Almeno fino alla prossima puntata, s’intende.

L’indiscrezione sui malumori in casa Mediaset

In parallelo, pare che Mediaset non sia per niente contenta della coppia Gabriele-Sara. L’uscita dei video privati online, con conseguenze annesse, sarebbe stata ricevuta malissimo dai piani alti. Come spiegato da Dagospia, una cosa del genere sarebbe ritenuta "inaccettabile", tanto che adesso a Cologno starebbero "cercando di capire come possa essere accaduta una cosa del genere. Ognuna delle coppie di Temptation Island ha degli autori che la seguono a partire dal casting. Gli autori pretendono di conoscere tutto dai ragazzi perché nulla può essere messo in dubbio". La questione, dunque, è tutt’altro che risolta.

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