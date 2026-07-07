Temptation Island 2026, dopo Sara e Gabriele anche in Spagna scoppia lo scandalo a luci rosse
Nella versione spagnola del reality show arriva il ‘Montoya-bis’ con una nuova corsa disperata verso il villaggio delle fidanzate dopo un video piccante
Scoppia un nuovo caso a Temptation Island. Questa volta, però, sponda Spagna. Nella versione iberica del reality show, infatti, sta facendo rapidamente il giro del web una sorta di ‘Montoya-bis’, il video di una nuova corsa disperata verso il villaggio delle fidanzate da parte di un concorrente. A fare scattare la sua rabbia sarebbe stato un video piccante tra la sua compagna e il tentatore. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Temptation Island 2026 Spagna, il video hot che ha fatto scattare Gilbert
L’universo di Temptation Island si arricchisce di nuovi momenti memorabili e, ancora una volta, è la versione spagnola del reality a conquistare l’attenzione dei social. Nelle ultime ore, infatti, un nuovo filmato tratto da La Isla de las Tentaciones è diventato virale, alimentando migliaia di commenti e riaccendendo il dibattito sul format. Se in Italia il programma è finito recentemente al centro delle polemiche per il caso di un vecchio video intimo di Sara e Gabriele, protagonisti dell’edizione in corso, in Spagna il clamore è nato ‘grazie’ a una dinamica interna al reality. Il concorrente Gilbert, infatti, non è riuscito a trattenersi di fronte alle immagini della sua fidanzata Claudia, protagonista di un siparietto bollente col ‘suo’ tentatore in piscina. Il ragazzo ha lanciato letteralmente il tablet ed è partito all’impazzata verso il villaggio delle fidanzate, dove ha attaccato Claudia tra urla e scenate varie.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il ‘Montoya-bis’ de La isla de las tentaciones
Il contenuto sta facendo rapidamente il giro del web e potrebbe presto diventare un nuovo fenomeno mediatico simile a quello che, pochi mesi fa, ha avuto come protagonista José Carlos Montoya. Il nome di Montoya è ormai diventato un riferimento per gli appassionati del reality. La sua reazione davanti alle immagini del tradimento della fidanzata Anita è entrata nella storia della televisione spagnola e non solo. Durante il tradizionale falò di confronto, il concorrente assistette alle scene che mostravano la compagna avvicinarsi a un tentatore e, sopraffatto dall’emozione, si lanciò in una corsa disperata lungo la spiaggia nel tentativo di raggiungere il villaggio delle fidanzate, in una clip memorabile diventata meme e non solo. La vicenda, però, non si concluse con quel clamoroso sfogo. Nelle puntate successive il concorrente decise infatti di voltare pagina, avvicinandosi a una delle single presenti nel villaggio.
Potrebbe interessarti anche
Temptation Island, la seconda puntata: primo falò di confronto e la ‘fuga’ di Cristian. Anticipazioni e cosa vedremo stasera
Oggi mercoledì 1° luglio va in scena il secondo appuntamento del reality show condot...
Temptation Island 2026, la verità sulla mancata squalifica di Gabriele: cosa dice il regolamento (e perché Mediaset è infuriata)
Il compango di Sara, dopo una scenata di gelosia in puntata, sembrava sull'orlo dell...
Temptation Island, Gabriele fuori controllo: fuga dal villaggio e frasi choc contro Sara. L'ira dei social: "Fermatelo subito"
Il popolo del web non resiste e si scaglia contro Sara e Gabriele di Temptation Isla...
Temptation Island 2026, si parte: quattro falò di confronto e allarme esodo delle coppie. Anticipazioni e cosa vedremo stasera
Oggi mercoledì 24 giugno inizia il ‘viaggio nei sentimenti’ condotto da Filippo Bisc...
Temptation Island 2026, Gabriele e Sara contro i video hot in rete: la mossa per farli rimuovere (grazie ai legali)
La coppia del reality delle tentazioni avrebbe dato mandato ai propri avvocati di ot...
Temptation Island 2026, prima puntata: Sabrina ammette un tradimento, Giovanni chiede il falò, Gabriele da Medioevo. Cosa è successo
Temptation Island tra colpi di scena, lacrime e confessioni: che cosa è successo nel...
Temptation Island, polemiche per il caso del video hot. Gabriele e Sara rompono il silenzio: “Non siamo una coppia finta”
I due protagonisti della nuova edizione del reality show condotto da Filippo Biscigl...
Gabriele e Sara a Temptation Island 2026, la prima coppia fa già discutere tra corna e polemiche: “Pronto a Uomini e Donne?”
Svelata la prima coppia di Temptation Island 2026, Gabriele e Sara dividono già il w...