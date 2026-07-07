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Temptation Island 2026, dopo Sara e Gabriele anche in Spagna scoppia lo scandalo a luci rosse

Nella versione spagnola del reality show arriva il ‘Montoya-bis’ con una nuova corsa disperata verso il villaggio delle fidanzate dopo un video piccante

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Scoppia un nuovo caso a Temptation Island. Questa volta, però, sponda Spagna. Nella versione iberica del reality show, infatti, sta facendo rapidamente il giro del web una sorta di ‘Montoya-bis’, il video di una nuova corsa disperata verso il villaggio delle fidanzate da parte di un concorrente. A fare scattare la sua rabbia sarebbe stato un video piccante tra la sua compagna e il tentatore. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Temptation Island 2026 Spagna, il video hot che ha fatto scattare Gilbert

L’universo di Temptation Island si arricchisce di nuovi momenti memorabili e, ancora una volta, è la versione spagnola del reality a conquistare l’attenzione dei social. Nelle ultime ore, infatti, un nuovo filmato tratto da La Isla de las Tentaciones è diventato virale, alimentando migliaia di commenti e riaccendendo il dibattito sul format. Se in Italia il programma è finito recentemente al centro delle polemiche per il caso di un vecchio video intimo di Sara e Gabriele, protagonisti dell’edizione in corso, in Spagna il clamore è nato ‘grazie’ a una dinamica interna al reality. Il concorrente Gilbert, infatti, non è riuscito a trattenersi di fronte alle immagini della sua fidanzata Claudia, protagonista di un siparietto bollente col ‘suo’ tentatore in piscina. Il ragazzo ha lanciato letteralmente il tablet ed è partito all’impazzata verso il villaggio delle fidanzate, dove ha attaccato Claudia tra urla e scenate varie.

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Il ‘Montoya-bis’ de La isla de las tentaciones

Il contenuto sta facendo rapidamente il giro del web e potrebbe presto diventare un nuovo fenomeno mediatico simile a quello che, pochi mesi fa, ha avuto come protagonista José Carlos Montoya. Il nome di Montoya è ormai diventato un riferimento per gli appassionati del reality. La sua reazione davanti alle immagini del tradimento della fidanzata Anita è entrata nella storia della televisione spagnola e non solo. Durante il tradizionale falò di confronto, il concorrente assistette alle scene che mostravano la compagna avvicinarsi a un tentatore e, sopraffatto dall’emozione, si lanciò in una corsa disperata lungo la spiaggia nel tentativo di raggiungere il villaggio delle fidanzate, in una clip memorabile diventata meme e non solo. La vicenda, però, non si concluse con quel clamoroso sfogo. Nelle puntate successive il concorrente decise infatti di voltare pagina, avvicinandosi a una delle single presenti nel villaggio.

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