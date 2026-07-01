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Temptation Island, il pubblico non ci crede più: tra accuse di coppie costruite e il caso OnlyFans la fiducia dei telespettatori è al minimo

Da anni ogni edizione del reality estivo di Canale 5 viene accompagnata da accuse di "copioni già scritti" e personaggi in cerca di fama: ma cosa c'è di vero?

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

C’è un elemento che, ancora prima dei tradimenti e dei falò di confronto, sta dominando il dibattito su Temptation Island 2026: la credibilità dei protagonisti. Sui social network, infatti, una parte del pubblico sostiene che diverse coppie sembrino più interessate alla visibilità televisiva che a mettere realmente alla prova la propria relazione. Non è una polemica nuova. Da anni ogni edizione del reality estivo di Canale 5 viene accompagnata da accuse di "copioni già scritti", personaggi in cerca di fama e dinamiche considerate troppo perfette per essere spontanee. Quest’anno, però, la discussione ha assunto toni ancora più accesi.

Ad accendere definitivamente la miccia è stato però il caso che coinvolge Gabriele e Sara, una delle coppie protagoniste dell’edizione. In rete è infatti riemerso un vecchio video realizzato dai due durante una diretta a pagamento su OnlyFans, risalente a circa quattro anni fa. La vicenda ha rapidamente monopolizzato la discussione online, portando molti utenti a domandarsi se la coppia fosse davvero autentica oppure stesse semplicemente recitando un ruolo per il programma.

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Di fronte alle polemiche, i due hanno scelto di intervenire pubblicamente con un videomessaggio diffuso attraverso i canali ufficiali della trasmissione. Ma le polemiche continuano, alimentando il dibattito quasi quanto i falò di confronto. Cosa succederà ora? Scopritelo nel Video!

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