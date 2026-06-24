Temptation Island 2026, sarà la stagione più bollente di sempre: parte il viaggio nei sentimenti ed è già polemica sulle nuove coppie
Sette nuove coppie sono pronte a fare il loro viaggio nei sentimenti: ecco chi sono e perché stanno già facendo discutere.
L’estate televisiva italiana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Canale 5. Temptation Island 2026 è pronto a tornare con una nuova stagione che promette emozioni, crisi di coppia, falò infuocati e colpi di scena destinati a far discutere sui social.
La quattordicesima edizione del reality dei sentimenti debutterà il 24 giugno e sarà ancora una volta guidata da Filippo Bisciglia, mentre per la location resta la Calabria. Le coppie vivranno la loro esperienza al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Sei, invece, gli appuntamenti in prima serata e sette le coppie protagoniste anche quest’anno del viaggio nei sentimenti.
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