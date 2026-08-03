Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Temptation Island, Lory interviene e prende le difese di Sabrina: “Non è giusto”. La mossa che spiazza i fan

Il ‘tentatore’ ha cercato di placare le feroci critiche all’ex protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia: cosa ha detto

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Temptation Island fa ancora discutere. Tentatore dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, Lorenzo Ferrari ha infatti deciso di intervenire e di cercare di mettere un freno alle critiche a Sabrina Soussi, presa d’assalto sui social dopo la fine del programma. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Temptation Island, Sabrina nel mirino dei social: dalle polemiche agli insulti

L’esperienza di Sabrina Soussi a Temptation Island continua a far discutere anche settimane dopo la conclusione del programma. La giovane, infatti, è stata tra le protagoniste assolute per il percorso sentimentale, prima con il fidanzato Giovanni Grazioso e poi per il legame nato all’interno del villaggio con il tentatore Lorenzo ‘Lory’ Ferrari. Alcuni episodi andati in onda, tra cui il presunto bacio mai avvenuto e il rifiuto ricevuto dal tentatore, hanno alimentato un acceso confronto sui social, dove molti utenti hanno espresso giudizi severi sul suo comportamento. Al falò finale anche Giovanni aveva criticato duramente l’ex compagna, accusandola di aver inseguito una persona che non ricambiava il suo interesse, una lettura che per molti spettatori sembrava confermare quanto visto durante il reality. Terminata l’esperienza televisiva, tuttavia, Sabrina ha deciso di rompere il silenzio attraverso i propri profili social, spiegando quanto sia stato difficile affrontare una valanga di commenti negativi. Senza cercare giustificazioni, ha invitato il pubblico a ricordare che dietro le immagini di un programma televisivo esistono persone reali, con emozioni e fragilità spesso impossibili da cogliere in poche puntate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La difesa di Lorenzo Ferrari: "Dietro lo schermo ci sono persone"

A sorprendere molti fan è stata però la presa di posizione di Lorenzo Ferrari, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island e protagonista insieme a Sabrina del ‘viaggio nei sentimenti’ condotto da Filippo Bisciglia. Nelle settimane successive alla trasmissione, infatti, Lory ha pubblicato una storia su Instagram con un messaggio che in molti hanno interpretato come una chiara difesa dell’ex protagonista del reality. Pur senza fare il nome di Sabrina, le sue parole sono apparse un chiaro invito ad abbassare i toni: "Ultimamente vedo che ci sono molti commenti ostili nei confronti di certe persone. Io penso che prima di insultare e commentare in modo pesante una persona, sarebbe meglio guardarsi allo specchio e fare due conti con sé stessi. Non credo che voi siate così perfetti da stare dietro uno schermo a giudicare. Cerchiamo di non esagerare, perché dall’altra parte ci sono delle persone che hanno dei sentimenti. E io credo che non sia giusto ferirle in questa maniera".

Potrebbe interessarti anche

Temptation Island - Filippo Bisciglia

Temptation Island 2026, la settima puntata: Sabrina finisce all’angolo e ‘rispunta’ Rosario. Anticipazioni e cosa vedremo stasera

Oggi, lunedì 27 luglio, va in scena il terzultimo appuntamento della stagione (scopp...
Temptation Island 2026 - Coppie, location e anticipazioni

Anticipazioni Temptation Island: il falò (con pianto) di Danilo e la vendetta di Christian, proposta di matrimonio in arrivo

Le prossime puntate di Temptation Island promettono nuovi colpi di scena: falò decis...
Temptation Island 2026 pagelle lunedì 20 luglio

Temptation Island, la sesta puntata: la scelta di Iris e l’avance (choc) di Sabrina. Anticipazioni e cosa vedremo stasera

Oggi mercoledì 22 luglio va in scena il sesto appuntamento del reality show condotto...
Temptation Island

Temptation Island, Sabrina prende una decisione drastica dopo la puntata: "Che schifo". Commenti impietosi e il profilo Instagram sparisce

Temptation Island, il caso Sabrina esplode sui social: dopo le critiche del pubblico...
Soraya Sabetta

Temptation Island, bufera social contro Sabrina e Soraya: "Innamorata solo di se stessa". E intanto il falò è più bollente che mai

Le reaction social alla puntata di lunedì 20 luglio del viaggio dei sentimenti di Ca...
Filippo Bisciglia Temptation Island

Temptation Island, Bisciglia troppo protagonista e il pubblico protesta: "La produzione dovrebbe fermarlo". Le frasi nel mirino

Da arbitro imparziale a protagonista del racconto: il pubblico nota un cambio di pas...
Temptation Island

Temptation Island, pagelle: Francesca tossica cronica (0), Danilo ratto a metà (7) e Filippo Bisciglia avvocato d'ufficio (4)

Giovanni promosso a pieni voti, Francesca bocciata senza appello, Bisciglia nel miri...
Giovanni Grazioso

Temptation Island 2026, Giovanni Grazioso si ‘vendica’ di Sabrina e torna a lavorare in strada. Il video (virale) da ambulante

Il protagonista della nuova stagione del reality è stato filmato a Palermo mentre ve...
Temptation Island 2026 pagelle lunedì 20 luglio

Temptation Island, pagelle: Gabriele (di nuovo) solo sul tronco (3), Andrea "burroso" che poi ci ripensa (4), Soraya tortura Cristian (4) Francesca fugge, anzi no (5)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di lunedì 20 luglio del viaggio nei s...

SO. CO. ECOLOGICA

Recupero materiali edili

Come ridurre i costi di cantiere e gli sprechi

LEGGI

Personaggi

Sabrina Soussi

Sabrine Soussi
Giovanni Grazioso

Giovanni Grazioso
diamante crispino temptation island

Diamante Crispino
massimiliano mollicone chi è

Massimiliano Mollicone

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963