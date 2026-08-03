Temptation Island, Lory interviene e prende le difese di Sabrina: “Non è giusto”. La mossa che spiazza i fan Il ‘tentatore’ ha cercato di placare le feroci critiche all’ex protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Temptation Island fa ancora discutere. Tentatore dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, Lorenzo Ferrari ha infatti deciso di intervenire e di cercare di mettere un freno alle critiche a Sabrina Soussi, presa d’assalto sui social dopo la fine del programma. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Temptation Island, Sabrina nel mirino dei social: dalle polemiche agli insulti

L’esperienza di Sabrina Soussi a Temptation Island continua a far discutere anche settimane dopo la conclusione del programma. La giovane, infatti, è stata tra le protagoniste assolute per il percorso sentimentale, prima con il fidanzato Giovanni Grazioso e poi per il legame nato all’interno del villaggio con il tentatore Lorenzo ‘Lory’ Ferrari. Alcuni episodi andati in onda, tra cui il presunto bacio mai avvenuto e il rifiuto ricevuto dal tentatore, hanno alimentato un acceso confronto sui social, dove molti utenti hanno espresso giudizi severi sul suo comportamento. Al falò finale anche Giovanni aveva criticato duramente l’ex compagna, accusandola di aver inseguito una persona che non ricambiava il suo interesse, una lettura che per molti spettatori sembrava confermare quanto visto durante il reality. Terminata l’esperienza televisiva, tuttavia, Sabrina ha deciso di rompere il silenzio attraverso i propri profili social, spiegando quanto sia stato difficile affrontare una valanga di commenti negativi. Senza cercare giustificazioni, ha invitato il pubblico a ricordare che dietro le immagini di un programma televisivo esistono persone reali, con emozioni e fragilità spesso impossibili da cogliere in poche puntate.

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La difesa di Lorenzo Ferrari: "Dietro lo schermo ci sono persone"

A sorprendere molti fan è stata però la presa di posizione di Lorenzo Ferrari, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island e protagonista insieme a Sabrina del ‘viaggio nei sentimenti’ condotto da Filippo Bisciglia. Nelle settimane successive alla trasmissione, infatti, Lory ha pubblicato una storia su Instagram con un messaggio che in molti hanno interpretato come una chiara difesa dell’ex protagonista del reality. Pur senza fare il nome di Sabrina, le sue parole sono apparse un chiaro invito ad abbassare i toni: "Ultimamente vedo che ci sono molti commenti ostili nei confronti di certe persone. Io penso che prima di insultare e commentare in modo pesante una persona, sarebbe meglio guardarsi allo specchio e fare due conti con sé stessi. Non credo che voi siate così perfetti da stare dietro uno schermo a giudicare. Cerchiamo di non esagerare, perché dall’altra parte ci sono delle persone che hanno dei sentimenti. E io credo che non sia giusto ferirle in questa maniera".

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