Temptation Island, Lory meno vittima e più riconoscenza: senza Sabrina oggi nessuno saprebbe chi sei. Altro che Uomini e Donne o Grande Fratello Dopo il like a un commento contro Sabrina, il tentatore viene osannato come una vittima e già candidato al GF e al trono. Ma c'è un dettaglio che molti sembrano dimenticare: è stata proprio Sabrina a renderlo un volto conosciuto.

Lorenzo Pugnaloni Editor Instagram Editor, autore, conduttore televisivo e imprenditore nel settore della comunicazione. Talent scout, ha pubblicato due libri.

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Parliamo di Temptation Island 2026, in particolare di Sabrina e del rapporto che si è instaurato con il single Lory (Lorenzo Ferrari), che nella puntata di ieri sera ha letteralmente "indignato" l’Italia per l’atteggiamento, oserei dire, too much con cui lei supplicava baci, persino in bagno, a un ragazzo che non sapeva più come uscirne e che le ha detto di no.

Fin qui tutto okay. Preferibile che lui non abbia deciso di andare avanti e magari di crearsi la classica coppietta ad hoc per sopravvivere al post reality, e che sia stato, diciamo, chiaro sin dall’inizio. Alla fine Sabrina, spero, sappia che i tentatori vengono pagati per approcciarsi ai fidanzati e alle fidanzate, e che non è detto che sprizzino di gioia ogni volta che si ritrovano la persona da "tirare su". Vedi Elisa, palesemente schifata dal secondo zero di Giovanni… ma it’s work!

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Nella mattinata odierna, però, sui social sono emersi alcuni movimenti che riguardano proprio Lory nei confronti di Sabrina. Sotto uno dei post del tentatore, infatti, i commenti sul loro rapporto si sono sprecati e c’è stato anche chi ha invocato a gran voce per lui il trono di Uomini e Donne o addirittura una partecipazione al Grande Fratello, in virtù di quello che avrebbe dovuto "sopportare" all’interno del villaggio.

"Dopo tutto quello che hai dovuto sopportare, se a settembre non ti danno il trono o la partecipazione al GF, scendiamo tutti in piazza a protestare. Tanta stima per te. Da donna mi vergogno per lei!"

A questo commento lo stesso Lory ha messo "mi piace". Un gesto che non è passato inosservato e che ha diviso il web: c’è chi lo ha giudicato poco elegante e chi, invece, ha sottolineato come quel like abbia reso ancora più esplicito il fatto che le sue mire possano essere quelle di diventare un personaggio del piccolo schermo.

Ed è qui che riprendo l’editoriale.

Questo per tutte quelle persone che ieri sera si saranno sicuramente trovate sotto casa del tentatore con i sali in mano, perché, poverino, è stato usato da Sabrina e, sicuramente, sarà rimasto in lacrime e insonne per giorni e giorni… ma di cosa stiamo parlando?

Piuttosto, trovo questo comportamento irrispettoso e anche parecchio codardo.

Primo: nessuno lo ha obbligato a scegliere proprio Sabrina come fidanzata con cui instaurare un percorso. Se l’ha fatto perché nessun’altra gli è andata dietro, allora lo ha fatto solo per rimanere nel villaggio fino alla fine. Perché, per chi non lo sapesse, se non si crea una dinamica si torna tranquillamente a casa.

Secondo: è grazie a Sabrina se oggi sappiamo chi sia Lorenzo Ferrara e se, probabilmente, racimolerà qualche follower in più su Instagram.

Capisco perfettamente che a un certo punto non ne potesse più, e credo che sia stato anche corretto mettere dei paletti. Ma un po’ di riconoscenza non guasterebbe.

Il bello è che la gente è talmente superficiale da difenderlo a spada tratta e trarre conclusioni con una facilità disarmante, mostrando addirittura solidarietà al "povero" single. E lui? Lui non vede l’ora non solo di cavalcare l’onda mettendo indirettamente Sabrina alla gogna, proprio ora che è diventata una delle protagoniste più odiate dell’edizione, seconda forse solo a Soraya, ma anche di alimentare le fantasie di chi già lo vede al Grande Fratello o seduto sul trono di Uomini e Donne tra quattro settimane.

Ma dove? Chi sei?

Come direbbe Gabry Siffredi…

FOLLIA!

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