Temptation Island 2026, svelate location e data d’inizio: la scelta di Filippo Bisciglia e Maria De Filippi
Il reality delle tentazioni, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe partire a breve su Canale 5. E il resort che lo ospiterà non è nuovo agli appassionati dello show.
I fan di Temptation Island possono iniziare il conto alla rovescia. La quattordicesima edizione del reality estivo di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, si avvicina. E già si rincorrono le prime indiscrezioni di peso tra gli addetti ai lavori. In particolare, sono due le anticipazioni chiave trapelate in queste ore: una a proposito della location di quest’anno, e l’altra sulla data d’inizio della stagione in arrivo. Scopriamo qui sotto tutti i particolari. .
Temptation Island, la conferma della location per la stagione 2026
Stando a quanto trapelato sul sito di DavideMaggio, non vi sarà nessun cambio di scenario per il villaggio delle tentazioni di quest’anno. Il Resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, sarà per il secondo anno consecutivo la cornice del programma. La Calabria ha evidentemente conquistato la produzione, che ha scelto di restare nella punta dello Stivale italiano anche per questa nuova edizione.
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"Siamo infatti in grado di confermarvi", si legge sul portale, "che, dopo l’approdo avvenuto lo scorso anno, anche la prossima edizione di Temptation Island, il reality estivo condotto da Filippo Bisciglia, sarà ambientato nella punta dello Stivale…".
Una scelta di continuità che potrebbe rivelarsi vincente, considerando i risultati straordinari ottenuti lo scorso anno proprio in quella location.
Quando inizia Temptation 2026 e a che punto sono i casting
Sempre secondo quanto rivelato da DavideMaggio.it, Temptation Island 14 dovrebbe debuttare su Canale 5 tra fine giugno e inizio luglio 2026. Nel frattempo, i casting sarebbero ancora in corso: le coppie ufficiali non sono state selezionate e chiunque voglia partecipare ha ancora la possibilità di farlo. Non è infatti un caso che Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi, continui ad apparire al termine delle puntate di Uomini e Donne per ricordare agli spettatori che le iscrizioni sono tuttora aperte.
I numeri da capogiro dell’edizione 2025
A rendere ancora più carica di attesa questa nuova edizione, soprattutto in casa Mediaset, sono gli ascolti record dell’ultimo anno. Temptation Island 2025 ha fatto segnare una media di 3 milioni e 893 mila spettatori con uno share del 29.94%. La prima puntata aveva catturato subito oltre 3 milioni e 452 mila telespettatori, mentre il gran finale aveva raggiunto un picco di 4 milioni e 600 mila spettatori con il 32.86% di share. Dati che pochissimi programmi, sia in Rai che in Mediaset, sono in grado di avvicinare. E che confermano come Temptation rappresenti ormai un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano. Merito anche di un cast particolarmente riuscito, certo, e di dinamiche esplosive e colpi di scena che hanno tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Ma la formula dello show è il vero segreto del successo in crescendo degli ultimi anni. Il cast è solo la ciliegina sulla torta.
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