Temptation Island, record d'incassi per Giovanni Grazioso: avrebbe incassato 10mila euro in un solo giorno col suo camioncino di cornetti
Dopo il successo in televisione, il fidanzato di Temptation Island continua a vendere gelati. Una recente serata gli avrebbe fatto registrare un incasso da record
La popolarità di Temptation Island 2026 sta già cambiando la quotidianità di alcuni protagonisti. Tra questi c’è Giovanni Grazioso, uno dei fidanzati più discussi dell’edizione, che nelle ultime ore è diventato protagonista di alcuni video virali girati nel suo paese d’origine.
Le immagini mostrano decine e decine di persone avvicinarsi al suo camion di cornetti, gelati e granite per salutarlo, scattare una foto e acquistare qualcosa. Un’affluenza che, secondo quanto apprendiamo, avrebbe avuto anche un importante risvolto economico.
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Il bagno di folla per Giovanni
Sin dal video di presentazione di Temptation Island, Giovanni aveva raccontato con orgoglio il proprio lavoro, spiegando di gestire un camion itinerante dedicato alla vendita di cornetti, granite e gelati.
Una scelta che ha conquistato molti telespettatori, tanto che nei giorni scorsi centinaia di fan hanno deciso di raggiungerlo proprio mentre era al lavoro. I video della serata hanno rapidamente fatto il giro dei social, mostrando una lunga fila di persone desiderose di incontrarlo.
L’indiscrezione: incassi da record
Secondo una fonte vicina a Giovanni, quella serata si sarebbe trasformata in un vero e proprio record.
L’indiscrezione che abbiamo raccolto parla infatti di incassi per diverse migliaia di euro, con una cifra che, secondo i rumor, si sarebbe avvicinata addirittura ai 10 mila euro.
Si tratta di un dato che non è stato confermato ufficialmente dal diretto interessato, ma che testimonia l’enorme curiosità che si è creata attorno al protagonista del reality.
Un successo costruito lavorando
Al di là dei numeri, ciò che ha colpito maggiormente il pubblico è l’atteggiamento di Giovanni.
Nonostante la notorietà acquisita grazie a Temptation Island, il fidanzato ha continuato a svolgere il proprio lavoro senza lasciarsi travolgere dalla popolarità televisiva, scegliendo di sfruttare la visibilità conquistata per far crescere la propria attività.
Un comportamento che in molti hanno apprezzato e che dimostra come il successo televisivo possa trasformarsi anche in un’opportunità concreta per il proprio lavoro.
Tanto di cappello, dunque, a chi continua a rimanere con i piedi per terra e sceglie di investire la popolarità costruita in televisione nella propria professione.
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