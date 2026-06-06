Gabriele e Sara a Temptation Island 2026, la prima coppia fa già discutere tra corna e polemiche: “Pronto a Uomini e Donne?” Svelata la prima coppia di Temptation Island 2026, Gabriele e Sara dividono già il web tra accuse, sospetti e curiosità: "Sono sicuro che mi ha tradito"

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Gabriele e Sara sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2026 e, a meno di un mese dal debutto del reality, stanno già monopolizzando discussioni e commenti sui social. La nuova edizione del programma più atteso dell’estate deve ancora iniziare, ma il video di presentazione dei due fidanzati ha già acceso polemiche, teorie e pronostici sul loro futuro. Tra accuse di tradimento, frecciatine al vetriolo e una chimica che divide il pubblico, Gabriele e Sara sembrano avere tutte le carte in regola per diventare una delle coppie iconiche della nuova edizione del reality dei sentimenti di Canale 5. Ecco chi sono.

Temptation Island 2026, svelata la prima coppia: chi sono Gabriele e Sara

Manca ancora qualche settimana al debutto della quindicesima edizione di Temptation Island, ma il pubblico ha già trovato i suoi primi protagonisti. Ad aprire ufficialmente il cast sono Gabriele e Sara, fidanzati da sei anni e mezzo e conviventi da due, una coppia che si è presentata ai telespettatori con un bagaglio di incomprensioni, sospetti e ferite evidentemente ancora aperte.

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È lui a rompere il ghiaccio nel video diffuso dai canali ufficiali del programma, raccontando una storia d’amore vissuta tra continui alti e bassi e miriadi di rotture:

"Sto con Sara da sei anni e mezzo e conviviamo da due. Sono innamoratissimo di Sara, ma in questi sei anni e mezzo lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva. Ho trovato delle chat sul suo telefono. Lei nega tutto, ma io ho la convinzione sicura che lei mi abbia tradito"

Parole che restituiscono l’immagine di un ragazzo ancora profondamente coinvolto, che arriva a Temptation Island alla ricerca di risposte e certezze sulla sua relazione: "In questa storia penso di averle dato tanto – aggiunge – anche attraverso cose che possono sembrare futili, come viaggi e cene in ristoranti stellati".

Ma la versione di Sara è completamente diversa. La giovane respinge le accuse e punta il dito contro un atteggiamento che considera soffocante.

"Lui vuole tenermi tutta per sé, nella sua bolla di vetro, ed è proprio per questo che io arrivo sempre a lasciarlo". Quando poi Gabriele prova a elencare ciò che ha fatto per lei, la replica arriva immediata e con aria di superiorità:

"Posso fermarti prima che continui a imbarazzarti da solo? Stai parlando di cose materiali".

Lui tenta di rivendicare le attenzioni quotidiane riservate alla compagna: "Quante volte al giorno ti dico ‘amore, quanto sei fi*a. Amore, quanto sei bella’? Dì la verità". Ma Sara chiude il video con quella che per molti è già la frase simbolo di questa presentazione: "Me lo dico anche da sola!".

Temptation Island, la prima coppia infiamma il web: "Lei vuole il Gf"

Se l’intento era incuriosire il pubblico presentando una prima coppia ‘interessante’, gli autori di Temptation Island hanno raggiunto in pieno l’obiettivo. Nel giro di poche ore il primo video della coppia ha generato centinaia di commenti e una valanga di reazioni, molte delle quali decisamente critiche. Diversi utenti hanno infatti avuto la sensazione di trovarsi davanti a una dinamica di coppia un po’ troppo costruita, cosa già capitata nelle edizioni passate del programma. Da una parte il fidanzato innamorato, fragile e apparentemente destinato a soffrire. Dall’altra una ragazza sicura di sé, pungente e perfettamente a suo agio davanti alle telecamere. Una contrapposizione che per molti utenti di ‘X’ sarebbe risultata persino troppo marcata. C’è chi scrive: "Si sente la finzione fino a casa mia…", oppure: "Questi recitano palesemente raga", e ancora: "Che trash iniziamo benissimo già solo con loro".

Tra i due, a finire maggiormente nel mirino del popolo del web è stata soprattutto Sara. Una parte del pubblico è convinta che la giovane sia entrata nel programma con l’obiettivo di far discutere e costruirsi un personaggio in maniera tale da proseguire il proprio percorso televisivo anche oltre il reality.

"Vabbé lei già impostata, sa già come funziona… Vuoi andare al Gf Sarè?", scrive un utente. E un altro aggiunge: "Ciao sono Sara e voglio diventare famosa e non vedo già l’ora che finisca il programma per andare a fare serate"

Altri utenti, invece, si sono concentrati direttamente sul futuro della coppia, pronosticando una rottura praticamente immediata: "Sti due sì sono già lasciati prima ancora di partire!", "Questi si mollano dopo 30 secondi", "Primo giorno è già nelle braccia del tentatore. Faccio lo screen a questo commento". E secondo molti Sara potrebbe lasciare il villaggio insieme a un tentatore, mentre Gabriele sarebbe il candidato ideale per diventare uno dei prossimi protagonisti di Uomini e Donne, programma che negli anni ha spesso accolto ex concorrenti particolarmente popolari di Temptation Island. "Amo questa sarà la 1019276119261910 che verrai lasciato. Pronto a Uomini e Donne ?".

Naturalmente, per il momento si tratta soltanto di supposizioni e ironie social. Tuttavia una cosa appare già evidente: senza nemmeno una puntata all’attivo, Gabriele e Sara sono riusciti a catalizzare l’attenzione del pubblico e a dividere gli spettatori come poche altre coppie erano riuscite a fare negli ultimi anni.

Temptation Island 2026: quando inizia e quante puntate sono

L’attesa per la quindicesima edizione di Temptation Island è ormai agli sgoccioli. Il reality condotto da Filippo Bisciglia tornerà in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 2 luglio 2026, riportando in tv quello che da anni è l’appuntamento più seguito e commentato dell’estate televisiva.

Il calendario ufficiale delle puntate non è stato ancora comunicato da Mediaset, ma sulla base delle ultime edizioni il programma dovrebbe articolarsi in circa cinque o sei prime serate, con chisura prevista tra fine luglio e inizio agosto. Le coppie vivranno invece un’esperienza di circa tre settimane all’interno del villaggio, ancora il Calalandrusa Resort a Guardavalle Marina (Calabria), un percorso intenso durante il quale saranno chiamate a mettere alla prova il proprio rapporto tra dubbi, tentazioni e inevitabili confronti.

Nelle prossime settimane verranno inoltre presentate le altre coppie protagoniste dell’edizione 2026, destinate ad affiancare Gabriele e Sara in quello che si preannuncia già come uno dei viaggi nei sentimenti più chiacchierati dell’estate.

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