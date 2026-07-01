Temptation Island 2026, Gabriele e Sara contro i video hot in rete: la mossa per farli rimuovere (grazie ai legali) La coppia del reality delle tentazioni avrebbe dato mandato ai propri avvocati di ottenere la rimozione delle clip online. A dirlo è stata la cugina del ragazzo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Continua a far discutere la diffusione illegale dei video hot che avrebbero come protagonisti Gabriele e Sara, coppia di Temptation Island 2026. I due, stando alle ultime dichiarazioni di una cugina di Gabriele, avrebbero preso in mano la situazione rivolgendosi ad avvocati di fiducia, nel tentativo di rimuovere definitivamente dal web le clip. Nel frattempo, pare che la loro storia verrà trasmessa integralmente nella puntata di questa sera su Canale 5. Ecco tutti i particolari.

Temptation Island 2026, Gabriele e Sara si rivolgono agli avvocati

Si era ipotizzato uno stop clamoroso alla storia di Gabriele e Sara, per i video intimi diffusi online negli ultimi giorni. Ma a quanto pare il duo di Temptation Island 2026 andrà in onda come da programmi questa sera, nel secondo episodio della stagione. A rivelarlo è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che avrebbe sentito direttamente una cugina di Gabriele informata sui fatti.

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"Secondo quanto riferito", si legge, "la produzione non avrebbe alcuna intenzione di modificare il percorso della coppia nonostante il clamore mediatico esploso negli ultimi giorni…Le puntate già registrate, infatti, dovrebbero andare in onda regolarmente senza alcun taglio o modifica al montaggio". E ancora, sempre sul sito di gossip di Pugnaloni, LolloMagazine.it, sarebbero emersi altri particolari svelati dalla cugina in questione: "Secondo quanto raccontato, entrambi si sarebbero rivolti ai rispettivi avvocati per cercare di contrastare la diffusione dei vecchi video privati, finiti nuovamente online negli ultimi giorni…".

Insomma la coppia si starebbe attrezzando per cancellare definitivamente dal web clip strettamente personali, diffuse illegalmente e senza il consenso dei diretti interessati. Con conseguenze potenzialmente molto pesanti per coloro che verranno scoperti ad aver condiviso le immagini.

La smentita sulla ‘falsa coppia’ a Temptation Island

A margine di questa vicenda, la cugina di Gabriele avrebbe anche chiarito un altro punto molto discusso negli ultimi tempi. Sara e il suo compagno erano stati accusati di non formare realmente una coppia prima dell’inizio del reality. Cosa che è stata puntualmente smentita a LolloMagazine.it dalla parente del concorrente: "Secondo la sua versione, pochi giorni prima della partenza per il villaggio i due sarebbero addirittura scesi insieme per trascorrere del tempo con i genitori di Gabriele, confermando quindi che la relazione fosse ancora in corso".

Resta però da vedere se i due, una volta conclusa l’avventura a Temptation, rimarranno una coppia oppure no. Al di là dell’esito delle registrazioni, le difficoltà emerse in questi giorni per i video intimi potrebbero avvicinare notevolmente i fidanzati. Rinforzando un legame che al momento in tanti mettono in discussione.

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