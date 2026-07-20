Temptation Island 2026, il gran finale in tre prime serate consecutive: quando vanno in onda le ultime puntate. La nuova programmazione Maria De Filippi e Filippo Bisciglia puntano nuovamente al record di ascolti con una ‘tripletta’ per riprendersi i dati Auditel dopo i Mondiali: il calendario

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Temptation Island fa ‘tripletta’. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia, infatti, si concluderà con ben tre prime serate consecutive in tv. Il gran finale dell’edizione 2026 andrà in onda con un triplo appuntamento nel prime time di Canale 5, proprio come accaduto lo scorso anno. Maria De Filippi punta dunque a replicare il boom dell’ultima edizione e a un nuovo record di ascolti. Scopriamo tutta la nuova programmazione e il calendario delle ultime puntate nel dettaglio.

Temptation Island 2026 cambia programmazione: quando vanno in onda le ultime puntate

Temptation Island 2026 si prepara a salutare il pubblico con una programmazione speciale. Mediaset ha infatti deciso di trasformare l’ultima settimana del reality dei sentimenti in un vero e proprio evento televisivo: le puntate conclusive saranno trasmesse in prima serata su Canale 5 nelle giornate di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio, accompagnando gli spettatori fino agli ultimi falò di confronto. Una scelta che arriva mentre diverse storie devono ancora trovare il loro epilogo: dopo le uscite anticipate di Sara e Gabriele e Alessandra e Rosario (entrambe concluse con una separazione), infatti, restano ancora da definire i destini di Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Bernadette e Diamante e Francesca e Danilo. Gli ultimi appuntamenti nel prime time di Canale 5 promettono quindi confronti decisivi e possibili colpi di scena. Di seguito il calendario competo delle prossime puntate di Temptation:

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Lunedì 20 luglio 2026 : quinta puntata

: quinta puntata Mercoledì 22 luglio 2026 : sesta puntata

: sesta puntata Lunedì 27 luglio 2026 : settima puntata

: settima puntata Martedì 28 luglio 2026 : ottava puntata

: ottava puntata Mercoledì 29 luglio 2026: puntata finale

Gli ascolti da record e la scelta del triplo appuntamento per il gran finale di Temptation

Per Mediaset e Fascino il triplo appuntamento finale di Temptation Island non rappresenta di una novità assoluta. La stessa strategia fu adottata anche nell’edizione 2025, quando il finale venne distribuito su tre serate consecutive. L’esperimento si rivelò un successo: gli ascolti aumentarono progressivamente fino all’ultima puntata, vista da oltre 4,6 milioni di telespettatori con il 32,9% di share da record, mentre l’intera stagione chiuse con una media vicina al 30% di share, diventando la più seguita di sempre nella storia del format.

Anche l’edizione 2026 sta confermando la straordinaria forza del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Le prime settimane hanno fatto registrare numeri da capogiro, con un debutto a sfiorare il record della première dello scorso anno e una crescita culminata nella terza puntata, volata addirittura oltre i 4 milioni di spettatori e il 32,3% di share, firmando il miglior terzo appuntamento di sempre per il programma.

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