Temptation Island, 4 coppie fuori dal villaggio prima del finale. Edizione a rischio? Ecco cosa sta succedendo Colpo di scena clamoroso: abbandoni multipli a Temptation Island, rischio flop per il reality. Cosa sta succedendo

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Altro che semplice "viaggio nei sentimenti": dalle parti del villaggio di Temptation Island l’atmosfera sembrerebbe più quella di un’uscita di emergenza collettiva. Mentre in Calabria proseguono le registrazioni della nuova stagione del reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5 a partire dal 24 giugno 2026, iniziano a circolare voci sempre più insistenti che, se confermate, potrebbero stravolgere completamente la struttura narrativa del programma.

Temptation Island: quattro coppie hanno già abbandonato il villaggio?

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni provenienti dall’esperto blogger Lorenzo Pugnaloni, sarebbero addirittura quattro le coppie che avrebbero deciso di interrompere anticipatamente il proprio percorso, abbandonando il villaggio molto prima del previsto. Un numero significativo, che avrebbe inevitabilmente creato più di un problema alla produzione in termini di gestione delle dinamiche e dei tempi televisivi. Tra i nomi che circolano con maggiore frequenza figurano Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Sabrina e Giovanni, insieme a Bernadette e Diamante. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali e tutto resta confinato nel perimetro dei rumor. Ciò che rende la situazione ancora più interessante è il caso di Francesca e Danilo, indicati come una delle coppie che avrebbero lasciato il programma insieme, scegliendo di mettere da parte le tensioni del reality per provare a ricostruire il rapporto lontano dalle telecamere. La loro partecipazione, d’altronde, era iniziata sotto il segno di una forte crisi.

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Temptation Island 2026: edizione di fuoco per il reality condotto da Filippo Bisciglia

Francesca aveva raccontato di aver visto alcuni screenshot che sembravano mostrare conversazioni sospette del fidanzato su un’app di incontri, elementi che avevano alimentato dubbi e gelosie. Danilo, invece, ha sempre negato con decisione ogni accusa, sostenendo che quelle prove fossero del tutto infondate, manipolate o addirittura generate in maniera artificiale. Un contrasto acceso che aveva reso il loro ingresso nel villaggio molto turbolento fin dai primi giorni. Ma un altro dettaglio sta alimentando le discussioni tra gli appassionati del programma: la durata complessiva delle riprese. Stando a quanto trapela, la produzione avrebbe concentrato le registrazioni in circa dieci giorni, un periodo molto più ridotto rispetto alle edizioni precedenti, nelle quali il percorso delle coppie si sviluppava su diverse settimane. Una scelta che potrebbe essere legata proprio all’alto numero di abbandoni anticipati, con il rischio di ritrovarsi con un cast ridotto troppo presto. Se queste informazioni dovessero trovare conferma nelle prossime settimane, ci si troverebbe davanti a una delle edizioni più atipiche e imprevedibili mai realizzate. Non solo le consuete tensioni sentimentali che caratterizzano la trasmissione, ma anche da una serie di uscite di scena che potrebbero aver riscritto, almeno in parte, l’intero andamento del reality.

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