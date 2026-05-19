Temptation Island 2026, Filippo Bisciglia rompe il silenzio e accende l’attesa per la nuova edizione: "Preparatevi" Il conduttore si espone sui social, conferma il ritorno del reality e manda in delirio i fan che aspettano di scoprire coppie, data d’inizio e nuovi colpi di scena del reality.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Filippo Bisciglia ha riacceso l’attesa attorno a Temptation Island con un breve video pubblicato sui social, confermando di fatto il ritorno del reality estivo di Canale 5. Anche se i dettagli ufficiali sono ancora pochi, il conduttore ha voluto rassicurare i fan, da settimane in attesa di capire quando inizierà la nuova edizione e chi saranno i protagonisti.

L’annuncio social di Filippo Bisciglia: tutto pronto per Temptation Island 2026

Nelle ultime ore Filippo Bisciglia ha pubblicato un video diventato rapidamente virale tra i fan di Temptation Island, aumentando ulteriormente l’attesa per la nuova stagione. Nel filmato Bisciglia racconta: "Buonasera a tutti, mi chiamo Filippo Bisciglia e vengo da Roma. Vi racconto la mia vita: io da piccolino invece dei cartoni animati, giocavo a tennis e guardavo i programmi televisivi. Di tutti i tipi". Poi arriva il riferimento diretto alla trasmissione che ormai conduce da anni e che è diventata uno dei programmi simbolo dell’estate televisiva italiana: "Un po’ di anni fa iniziai a guardare un programma fighissimo, e il mio sogno era quello di poterlo condurre. Quel programma si chiamava, anzi si chiama Temptation Island. Stiamo tornando, stiamo tornando. Preparatevi". Il video ha immediatamente scatenato i commenti dei fan, curiosi di conoscere ulteriori dettagli sulla nuova edizione. Bisciglia ha poi pubblicato anche una foto accompagnata dalla frase: "Il motore è acceso, che bello".

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Temptation Island come fenomeno televisivo dell’estate

Negli anni Temptation Island è diventato uno dei reality più seguiti della televisione italiana, grazie a una formula che continua ad attirare milioni di spettatori. La stagione 2025 ha registrato una media di 3 milioni e 893 mila spettatori e quasi il 30% di share, confermando il grande successo del programma. Il finale aveva addirittura superato i 4 milioni e mezzo di telespettatori, confermando quanto il programma sia ormai uno dei prodotti più forti dell’intero palinsesto Mediaset. A contribuire al successo del reality c’è anche la conduzione di Filippo Bisciglia, diventato ormai uno dei volti simbolo del programma.

Nuova edizione, ma la location resta in Calabria

Tra le indiscrezioni già emerse nelle ultime settimane, una delle più importanti riguarda la conferma della location. Anche per questa nuova edizione, infatti, Temptation Island dovrebbe essere ambientato al Resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle, in provincia di Catanzaro. La produzione avrebbe quindi deciso di confermare la stessa location già utilizzata nella passata stagione. Una scelta che punta sulla continuità dopo gli ottimi risultati dello scorso anno.

Quando potrebbe iniziare la nuova edizione

Anche se una data ufficiale non è ancora stata annunciata, le indiscrezioni parlano di un debutto previsto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2026. Nel frattempo i casting sarebbero ancora aperti e gli appelli per candidarsi continuano ad andare in onda durante Uomini e Donne. Grande curiosità resta soprattutto attorno alle coppie protagoniste della nuova edizione. Per ora Filippo Bisciglia non ha svelato ulteriori dettagli, ma il suo annuncio è bastato per riaccendere l’attesa del pubblico verso la nuova stagione di Temptation Island.

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