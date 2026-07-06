Temptation Island 2026 cambia giorno, calendario stravolto (per colpa della Rai): la nuova programmazione Il reality show condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda di mercoledì per l’ultima volta, poi il cambio di collocazione: come cambia il palinsesto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Novità in vista in casa Temptation Island 2026. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia, infatti, si prepara a una piccola ‘rivoluzione’ in termini di calendario. Questa settimana andrà in onda nella prima serata del mercoledì di Canale 5 per l’ultima volta, poi andrà incontro a un cambio di collocazione. Scopriamo tutta la nuova programmazione e il calendario delle puntate nel dettaglio.

Temptation Island 2026 cambia programmazione: perché e quando va in onda

Con ascolti tv alle stelle (e le solite, immancabili, polemiche), Temptation Island si sta confermando anche quest’anno il reality show dell’estate. Il celebre "viaggio nei sentimenti" condotto da Filippo Bisciglia macina numeri da urlo nel mercoledì di Canale 5 ma, a partire da settimana prossima, si prepara a cambiare collocazione nel palinsesto. Temptation saluterà infatti il tradizionale appuntamento del mercoledì per approdare al lunedì. Una scelta che non rappresenta un passo indietro per il programma, ma una precisa strategia televisiva studiata da Maria De Filippi e Mediaset per ‘difendere’ uno dei suoi format estivi di maggiore successo dal dominio dei Mondiali di cal.

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Il nuovo calendario e quando andrà in scena la finale di Temptation: tutte le puntate

La modifica – come detto – entrerà in vigore dopo la prossima puntata. L’appuntamento di questa settimana fissato per mercoledì 8 luglio resterà dunque invariato, mentre dalla settimana successiva il reality andrà in onda di lunedì. La quarta puntata è già prevista per il 13 luglio, data che consentirà a Bisciglia di evitare la sfida diretta con la semifinale dei Mondiali di calcio 2026 in programma due giorni dopo su Rai 1. Stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo calendario dovrebbe essere mantenuto fino alla conclusione dell’edizione. Se così fosse, il quinto appuntamento andrebbe in onda il 20 luglio, mentre la finale – salvo nuovi colpi di scena – sarebbe fissata per lunedì 27 luglio, anticipando così la chiusura della stagione prima dell’arrivo di agosto. Di seguito il calendario completo:

Mercoledì 8 luglio : terza puntata

: terza puntata Lunedì 13 luglio : quarta puntata

: quarta puntata Lunedì 20 luglio : quinta puntata

: quinta puntata Lunedì 27 luglio: finale

Rimane, infine, l’ultimo interrogativo legato allo speciale dedicato al racconto delle coppie "un mese dopo", mai mancato nelle passate edizioni. Una tradizione che potrebbe essere confermata anche quest’anno per chiudere definitivamente il racconto.

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