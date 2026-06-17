Temptation Island 2026, svelato il calendario (stravolto): Maria De Filippi ‘scappa’ dai Mondiali. Come cambia la programmazione Il reality delle tentazioni partirà nel pieno della Coppa del Mondo trasmessa su Rai 1. Ma la programmazione 'intelligente' di Mediaset proverà a schivare lo scontro.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Temptation Island dovrà vedersela quest’anno con un avversario ben più ingombrante del solito: i Mondiali di calcio 2026. Il reality delle tentazioni di Canale 5, prodotto da Fascino e raccontato da Filippo Bisciglia, torna in onda proprio mentre Rai 1 trasmette la Coppa del Mondo, ma con un calendario strategico pensato per evitare lo scontro frontale con i ‘partitoni’ sul primo canale. Maria De Filippi, insomma, non sfida il pallone ma ci ‘gironzola’ attorno, occupando le serate libere e trasformando Temptation in un contro-programma chirurgico e (potenzialmente) devastante. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island 2026, il calendario anti-Mondiali di Maria De Filippi

La quattordicesima edizione di Temptation Island sarà composta da sei puntate, distribuite nell’arco di poco più di un mese tra fine giugno e fine luglio. L’esordio è in programma per mercoledì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, proprio mentre su Rai 1 andrà in onda una partita dei Mondiali di secondo piano: Svizzera-Canada oppure Bosnia Erzegovina-Qatar. Una scelta non casuale, che dovrebbe garantire al programma di Bisciglia un debutto su ottimi livelli in termini di ascolti.

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Il reality proseguirà poi mercoledì 1° luglio e mercoledì 8, con i Mondiali già entrati nella fase a eliminazione diretta. Il 1° luglio su Rai 1 dovrebbe andare in scena la partita delle ore 22 (probabilmente una gara del Belgio) oppure quella delle 18. Mentre Temptation si piazzerà nella fascia del prime time proprio per intercettare chi non avrà interesse per quella specifica sfida, o la guarderà magari su un secondo schermo.

La ‘fuga’ di Temptation nelle ultime tre puntate

La vera ‘fuga’ dai Mondiali, però, arriverà dalla quarta puntata. A partire dal 13 luglio, Temptation Island si sposterà stabilmente al lunedì sera, con episodi in onda il 13, il 20 e il 27 luglio. In questo modo il reality riuscirà a schivare tutte le battute finali della Coppa del Mondo, che vivrà il suo climax con semifinali e finale fino al 19 luglio.

Alla fine dei conti, solo due puntate su sei andranno in onda in contemporanea con le gare dei Mondiali, e comunque non si tratterà degli incontri più attesi. Ecco perché la programmazione intelligente del reality dovrebbe garantire a Maria e soci un’altissima visibilità. Si spera in linea con il grande successo delle passate stagioni.

Il calendario completo di Temptation Island 2026

Ricapitolando, ecco nel dettaglio il calendario di Temptation Island 2026, così come pensato per evitare il più possibile lo scontro con i Mondiali:

Prima puntata: mercoledì 24 giugno

Seconda puntata: mercoledì 1° luglio

Terza puntata: mercoledì 8 luglio

Quarta puntata: lunedì 13 luglio

Quinta puntata: lunedì 20 luglio

Sesta e ultima puntata: lunedì 27 luglio.

Maria De Filippi, ancora una volta, dimostra di conoscere alla perfezione il suo campo di gioco. Invece di lanciare Temptation Island in una sfida impossibile con le partite di cartello, lo trasforma nel rifugio perfetto per chi, tra un gol e l’altro, non vuole rinunciare a nessuno dei due ‘sport’ nazionali preferiti. Perché quella dei falò di confronto, diciamocelo, è ormai una disciplina italiana a parte.

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