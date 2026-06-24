Temptation Island 2026, il presunto cachet delle coppie e dei tentatori: le cifre (sorprendenti) Anche in questa estate ci sarà Temptation Island, e sono ora state svelate le cifre dei compensi. Ecco il cachet di concorrenti e conduttore

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Gianluca Saragò ad uso Ufficio Stampa Fascino P.g.t

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La nuova edizione di Temptation Island è ormai alle porte e solo ora sono stati svelati i cachet dei concorrenti, dei tentatori e anche del conduttore Filippo Bisciglia. Anche per questa estate ci si aspetta grandi colpi di scena, anche perché lo show è sempre stato in grado di attirare a sé migliaia di telespettatori.

Prodotto dal team di Maria De Filippi, il reality show di Canale 5 porta sempre ascolti molto alti ed è capace di battere ogni record. A parteciparvi sono le coppie in crisi che, come spiegano nelle rispettive clip di presentazione, decidono di partire alla volta di questa avventura televisiva per ritrovare un equilibrio nelle proprie relazioni.

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Il cachet dei concorrenti di Temptation Island

Secondo quanto scritto su Elle, i partecipanti al reality show Mediaset percepirebbero circa 2000/2500 euro a coppia per tutta la durata del programma. Se si stratta invece di personaggi più noti e che hanno già preso parte in passato a Uomini e Donne, il compenso sarebbe più alto. In realtà, molte delle coppie sono tutte sconosciute e decidono di entrare nel reality per fare in modo che la propria crisi sentimentale venga superata.

In questa nuova edizione di Temptation Island, ci sarà un ex tronista di Uomini e Donne e un ex concorrente di The Couple, il programma che ha avuto come presentatrice Ilary Blasi.

Sul portale Dagospia, è stata invece riportata la presunta cifra che riceverebbe Filippo Bisciglia per la conduzione del famoso programma tv sarebbe naturalmente molto più alta. C’è da dire che, prima dell’effettiva registrazione delle varie puntate, ci sono sicuramente mesi di preparazione e intense registrazioni che vengono svolte nel lussuoso resort, ovviamente scelto dalla produzione.

Filippo Bisciglia è il protagonista dello show anche quest’anno, anche perché rappresenta ormai da tempo un vero punto di riferimento per i telespettatori e per i partecipanti a questa avventura televisiva. Durante i momenti più difficili, lui è infatti sempre pronto a sostenere le coppie, che stanno appunto affrontando dei momenti di crisi sentimentali.

"Quest’anno mi sono commosso più delle altre volte, preparate i fazzoletti – ha detto lui in un’intervista rilasciata per Sorrisi e Canzoni Tv, dichiarando di aver abbracciato diversi concorrenti per consolarli – "Una lezione che ho imparato sui sentimenti? Se la persona che ami è infelice con te e non hai il coraggio di lasciarti, devi essere tu a farlo per il suo bene".

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