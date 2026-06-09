Temptation Island 2026 anticipa il debutto: ecco quando andrà in onda e perché le prime coppie stanno già facendo discutere La nuova edizione del reality dei sentimenti arriverà prima del previsto: tra cambi di programmazione, indiscrezioni sul calendario e storie già al centro delle polemiche.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’estate televisiva di Canale 5 si prepara ad accogliere uno dei suoi appuntamenti più attesi e, a quanto pare, i fan di Temptation Island dovranno aspettare meno del previsto. Secondo quanto emerse nelle ultime ore, infatti, la nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia non debutterebbe a luglio come inizialmente ipotizzato, ma già a partire dal 24 giugno, anticipando così la tabella di marcia che sembrava essere stata prevista fino a poche settimane fa.

Temptation Island 2026: un debutto anticipato rispetto alle previsioni

Per chi segue da anni le vicende delle coppie protagoniste del reality dei sentimenti, si tratta senza dubbio di una notizia positiva. L’ipotesi che sta circolando con maggiore insistenza, emersa dalla pagina social di Trashitaliano parla infatti di una partenza fissata per mercoledì 24 giugno, una scelta che consentirebbe a Mediaset di inaugurare prima la stagione estiva con uno dei format più popolari del proprio palinsesto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali che confermino il cambio di programma, ma l’indiscrezione ha già acceso la curiosità del pubblico. Del resto, Temptation Island continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate televisiva grazie alla sua formula ormai consolidata, fatta di confronti, falò, gelosie e momenti che diventano dei veri e propri tormentoni virali.

Come potrebbe essere organizzata la nuova stagione di Temptation

Sempre secondo quanto emerso online, la nuova edizione dovrebbe essere composta da sei puntate complessive. Le prime tre andrebbero in onda di mercoledì sera, precisamente il 24 giugno, il 1° luglio e l’8 luglio. Successivamente il programma dovrebbe spostarsi al lunedì sera per gli ultimi tre appuntamenti, attualmente previsti per il 13, il 20 e il 27 luglio. Una distribuzione insolita che consentirebbe alla rete di gestire in modo diverso la programmazione estiva senza rinunciare a uno dei suoi titoli più forti.

Le prime coppie già al centro dell’attenzione

Nel frattempo la produzione ha iniziato a presentare i primi protagonisti che metteranno alla prova il proprio rapporto all’interno del villaggio. Tra le coppie già ufficializzate c’è quella formata da Gabriele e Sara, fidanzati da oltre sei anni e arrivati al programma dopo una relazione segnata da numerose difficoltà. Durante la presentazione è emerso un elemento che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico: Sara ha infatti ammesso di aver tradito il compagno in passato, una ferita che continua ancora oggi a influenzare il loro rapporto. A far parlare sono anche Francesca e Danilo. È stata lei a scrivere alla redazione spiegando di non riuscire più a fidarsi completamente del fidanzato. Nel video di presentazione Francesca ha raccontato di aver scoperto la presenza del compagno su un’app di incontri e una conversazione con un’altra ragazza. Di fronte alle accuse, Danilo avrebbe spiegato che la chat sarebbe stata creata tramite "intelligenza artificiale", una giustificazione che ha immediatamente acceso il dibattito tra gli spettatori. Con il debutto ormai vicino, l’attenzione è ora concentrata sulle prossime coppie che verranno annunciate.

Potrebbe interessarti anche